Mitsubishi зарегистрировала два товарных знака в России

2026-03-11T16:42+0300
2026-03-11T16:42+0300
2026-03-11T16:42+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака для продажи транспортных средств, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Согласно документам, заявки в ведомство были поданы в апреле. Правообладателем выступил "Мицубиси Дзидося Когё Кабусики Кайся". Ведомство приняло положительное решение о регистрации в марте текущего года. Теперь под товарными знаками "Xpander" и "S-AWC" компания сможет производить и продавать наземные транспортные средства и их комплектующие.
