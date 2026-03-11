Mitsubishi зарегистрировала два товарных знака в России

https://1prime.ru/20260311/mitsubishi-868212809.html

бизнес

mitsubishi

роспатент

россия

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака для продажи транспортных средств, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Согласно документам, заявки в ведомство были поданы в апреле. Правообладателем выступил "Мицубиси Дзидося Когё Кабусики Кайся". Ведомство приняло положительное решение о регистрации в марте текущего года. Теперь под товарными знаками "Xpander" и "S-AWC" компания сможет производить и продавать наземные транспортные средства и их комплектующие.

