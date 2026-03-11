Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака для продажи транспортных средств, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. | 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака для продажи транспортных средств, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Согласно документам, заявки в ведомство были поданы в апреле. Правообладателем выступил "Мицубиси Дзидося Когё Кабусики Кайся". Ведомство приняло положительное решение о регистрации в марте текущего года. Теперь под товарными знаками "Xpander" и "S-AWC" компания сможет производить и продавать наземные транспортные средства и их комплектующие.
бизнес, mitsubishi, роспатент, россия
Бизнес, Mitsubishi, Роспатент, РОССИЯ
16:42 11.03.2026
 
Mitsubishi зарегистрировала два товарных знака в России

Mitsubishi зарегистрировала два товарных знака для продажи транспортных средств в России

Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака для продажи транспортных средств, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента.
Согласно документам, заявки в ведомство были поданы в апреле. Правообладателем выступил "Мицубиси Дзидося Когё Кабусики Кайся". Ведомство приняло положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Теперь под товарными знаками "Xpander" и "S-AWC" компания сможет производить и продавать наземные транспортные средства и их комплектующие.
Вчера, 21:08
 
БизнесMitsubishiРоспатентРОССИЯ
 
 
