Физлица в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже - 11.03.2026
Физлица в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже
Физлица в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже - 11.03.2026, ПРАЙМ
Физлица в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже
Розничные инвесторы РФ в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже, купив акций на 15,7 миллиарда рублей больше, чем продали, следует из... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:20+0300
2026-03-11T17:20+0300
экономика
мосбиржа
рф
рынок
акции
россия
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Розничные инвесторы РФ в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже, купив акций на 15,7 миллиарда рублей больше, чем продали, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Крупнейшими нетто-покупателями на вторичных биржевых торгах в феврале стали розничные инвесторы: объем приобретенных ими ценных бумаг составил 15,7 миллиарда рублей", - говорится в обзоре. Также поддержку рынку оказали системно значимые кредитные организации (СЗКО), совершившие покупки на 7,9 миллиарда рублей. Основными нетто-продавцами были некредитные финансовые организации (НФО): в рамках доверительного управления реализовали акции на 16,8 миллиарда рублей ,за счет собственных средств – на 11,7 миллиарда рублей рублей, отмечает ЦБ РФ.
рф
1920
1920
true
мосбиржа, рф, рынок, акции, россия
Экономика, Мосбиржа, РФ, Рынок, Акции, РОССИЯ
17:20 11.03.2026
 
Физлица в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже

Розничные инвесторы в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Розничные инвесторы РФ в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже, купив акций на 15,7 миллиарда рублей больше, чем продали, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Крупнейшими нетто-покупателями на вторичных биржевых торгах в феврале стали розничные инвесторы: объем приобретенных ими ценных бумаг составил 15,7 миллиарда рублей", - говорится в обзоре.
Также поддержку рынку оказали системно значимые кредитные организации (СЗКО), совершившие покупки на 7,9 миллиарда рублей. Основными нетто-продавцами были некредитные финансовые организации (НФО): в рамках доверительного управления реализовали акции на 16,8 миллиарда рублей ,за счет собственных средств – на 11,7 миллиарда рублей рублей, отмечает ЦБ РФ.
В Мосбирже назвали сумму вложений инвесторов в облигации на фондовом рынке
Экономика
 
 
