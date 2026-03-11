Физлица в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже

https://1prime.ru/20260311/mosbirzha-868215107.html
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Розничные инвесторы РФ в феврале стали крупнейшими нетто-покупателями акций на Мосбирже, купив акций на 15,7 миллиарда рублей больше, чем продали, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Крупнейшими нетто-покупателями на вторичных биржевых торгах в феврале стали розничные инвесторы: объем приобретенных ими ценных бумаг составил 15,7 миллиарда рублей", - говорится в обзоре. Также поддержку рынку оказали системно значимые кредитные организации (СЗКО), совершившие покупки на 7,9 миллиарда рублей. Основными нетто-продавцами были некредитные финансовые организации (НФО): в рамках доверительного управления реализовали акции на 16,8 миллиарда рублей ,за счет собственных средств – на 11,7 миллиарда рублей рублей, отмечает ЦБ РФ.
