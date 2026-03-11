https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868198620.html
В МВД предупредили о мошенничестве с QR-кодами для уплаты налогов
В МВД предупредили о мошенничестве с QR-кодами для уплаты налогов
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают электронные письма о якобы наличии неуплаченного налога или задолженности с QR-кодами для их уплаты, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Гражданам могут поступать электронные письма, оформленные от имени Федеральной налоговой службы, с уведомлением о наличии неуплаченного налога или задолженности. В сообщении предлагается быстро решить проблему, перейдя по QR-коду для их оплаты", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис, на котором пользователю предлагают ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты. Чтобы защитить данные, в МВД рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, не переходить по QR-кодам из электронных писем от неизвестных и не вводить банковские и персональные данные на непроверенных страницах.
