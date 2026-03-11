Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД предупредили о мошенничестве с QR-кодами для уплаты налогов - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868198620.html
В МВД предупредили о мошенничестве с QR-кодами для уплаты налогов
В МВД предупредили о мошенничестве с QR-кодами для уплаты налогов - 11.03.2026, ПРАЙМ
В МВД предупредили о мошенничестве с QR-кодами для уплаты налогов
Мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают электронные письма о якобы наличии неуплаченного налога или задолженности с QR-кодами для их уплаты,... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T09:24+0300
2026-03-11T09:24+0300
мошенничество
финансы
общество
фнс россии
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83502/30/835023031_0:235:2935:1886_1920x0_80_0_0_1f37686945eb2cd7bf8ef7fae659cfe9.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают электронные письма о якобы наличии неуплаченного налога или задолженности с QR-кодами для их уплаты, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Гражданам могут поступать электронные письма, оформленные от имени Федеральной налоговой службы, с уведомлением о наличии неуплаченного налога или задолженности. В сообщении предлагается быстро решить проблему, перейдя по QR-коду для их оплаты", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис, на котором пользователю предлагают ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты. Чтобы защитить данные, в МВД рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, не переходить по QR-кодам из электронных писем от неизвестных и не вводить банковские и персональные данные на непроверенных страницах.
https://1prime.ru/20260307/moshenniki-868087532.html
https://1prime.ru/20260307/moshenniki-868104933.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83502/30/835023031_166:0:2769:1952_1920x0_80_0_0_af5c30c41a424bbe53e01ff16ea07d78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , фнс россии, мвд
Мошенничество, Финансы, Общество , ФНС России, МВД
09:24 11.03.2026
 
В МВД предупредили о мошенничестве с QR-кодами для уплаты налогов

МВД: мошенники под видом ФНС рассылают письма с QR-кодами для оплаты якобы налогjd

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПроверка QR-кодов
Проверка QR-кодов - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Проверка QR-кодов . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают электронные письма о якобы наличии неуплаченного налога или задолженности с QR-кодами для их уплаты, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Гражданам могут поступать электронные письма, оформленные от имени Федеральной налоговой службы, с уведомлением о наличии неуплаченного налога или задолженности. В сообщении предлагается быстро решить проблему, перейдя по QR-коду для их оплаты", - говорится в сообщении.
Праздничный букет в день 8 марта - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Мошенники активизировались к 8 марта: в цветах кроются сюрпризы
7 марта, 02:02
В ведомстве отметили, что QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис, на котором пользователю предлагают ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты.
Чтобы защитить данные, в МВД рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, не переходить по QR-кодам из электронных писем от неизвестных и не вводить банковские и персональные данные на непроверенных страницах.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Эксперт рассказала, как избежать обмана мошенниками
7 марта, 10:45
 
МошенничествоФинансыОбществоФНС РоссииМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала