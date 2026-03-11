https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868199307.html

Жители Камчатки за два месяца отдали мошенникам более 40 миллионов рублей

2026-03-11T09:51+0300

общество

финансы

кипр

великобритания

камчатка

telegram

росфинмониторинг

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар - ПРАЙМ. Жертвами телефонных аферистов в январе-феврале текущего года стали десятки жителей Камчатки, перечисливших на счета злоумышленников свыше 40 миллионов рублей, в том числе на Кипр и в Великобританию, сообщили в прокуратуре Камчатского края. "За 2 месяца текущего года в отношении жителей региона совершено 128 хищений денежных средств с использованием цифровых ресурсов. Причиненный ущерб в феврале составил 25 миллионов рублей, а за два месяца превысил 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram. В прокуратуре привели несколько примеров. Так, жительница краевого центра больше месяца общалась с псевдоброкерами, которые звонили ей из Великобритании и Кипра, и в итоге лишилась 1,5 миллиона рублей. А мужчина, передавший неизвестному свои персональные данные под видом работника управляющей компании, потерял 200 тысяч рублей после звонка лжесотрудника Росфинмониторинга. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В надзорном ведомстве призвали граждан прекращать разговоры с незнакомцами, проверять информацию по официальным каналам и не переводить деньги на неизвестные счета.

2026

