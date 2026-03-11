Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868202255.html
Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов
Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов - 11.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов
Мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам и начали предлагать "помощь" в их оформлении, сообщило управление по борьбе с... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T11:42+0300
2026-03-11T11:42+0300
мошенничество
россия
общество
финансы
санкт-петербург
ленинградская область
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – ПРАЙМ. Мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам и начали предлагать "помощь" в их оформлении, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "С 1 марта в России изменились правила выдачи онлайн-микрозаймов: крупные МФО (микрофинансовые организации – ред.) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. Этим сразу воспользовались аферисты", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале. Как предупредило профильное управление ГУМВД, одна из таких схем предполагает "помощь в оформлении займа без биометрии", когда потенциальным жертвам обмана предлагается перевести от 500 до 1,5 тысяч рублей "для активации договора и гарантии". В результате будущие получатели микрозаймов просто дарят деньги мошенникам, отмечают в киберполиции. Ведомство советует не пользоваться услугами посредников и оформлять микрозаймы только через сайт или приложение МФО либо банка.
https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868199307.html
https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868198620.html
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_160:0:1667:1130_1920x0_80_0_0_bdd6d135268816a8a075473f591e1c1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , финансы, санкт-петербург, ленинградская область, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, Общество , Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, МВД
11:42 11.03.2026
 
Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов

ГУМВД: мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска офиса микрозаймов в Москве
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Вывеска офиса микрозаймов в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – ПРАЙМ. Мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам и начали предлагать "помощь" в их оформлении, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"С 1 марта в России изменились правила выдачи онлайн-микрозаймов: крупные МФО (микрофинансовые организации – ред.) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. Этим сразу воспользовались аферисты", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Телефонный мошенник и его жертва - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Жители Камчатки за два месяца отдали мошенникам более 40 миллионов рублей
09:51
Как предупредило профильное управление ГУМВД, одна из таких схем предполагает "помощь в оформлении займа без биометрии", когда потенциальным жертвам обмана предлагается перевести от 500 до 1,5 тысяч рублей "для активации договора и гарантии".
В результате будущие получатели микрозаймов просто дарят деньги мошенникам, отмечают в киберполиции.
Ведомство советует не пользоваться услугами посредников и оформлять микрозаймы только через сайт или приложение МФО либо банка.
Проверка QR-кодов - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
В МВД предупредили о мошенничестве с QR-кодами для уплаты налогов
09:24
 
МошенничествоРОССИЯОбществоФинансыСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала