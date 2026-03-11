https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868202255.html
Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов
Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов - 11.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов
Мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам и начали предлагать "помощь" в их оформлении, сообщило управление по борьбе с... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T11:42+0300
2026-03-11T11:42+0300
2026-03-11T11:42+0300
мошенничество
россия
общество
финансы
санкт-петербург
ленинградская область
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – ПРАЙМ. Мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам и начали предлагать "помощь" в их оформлении, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "С 1 марта в России изменились правила выдачи онлайн-микрозаймов: крупные МФО (микрофинансовые организации – ред.) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. Этим сразу воспользовались аферисты", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале. Как предупредило профильное управление ГУМВД, одна из таких схем предполагает "помощь в оформлении займа без биометрии", когда потенциальным жертвам обмана предлагается перевести от 500 до 1,5 тысяч рублей "для активации договора и гарантии". В результате будущие получатели микрозаймов просто дарят деньги мошенникам, отмечают в киберполиции. Ведомство советует не пользоваться услугами посредников и оформлять микрозаймы только через сайт или приложение МФО либо банка.
https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868199307.html
https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868198620.html
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_160:0:1667:1130_1920x0_80_0_0_bdd6d135268816a8a075473f591e1c1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , финансы, санкт-петербург, ленинградская область, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, Общество , Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, МВД
Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов
ГУМВД: мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – ПРАЙМ. Мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам и начали предлагать "помощь" в их оформлении, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"С 1 марта в России изменились правила выдачи онлайн-микрозаймов: крупные МФО (микрофинансовые организации – ред.) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. Этим сразу воспользовались аферисты", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Жители Камчатки за два месяца отдали мошенникам более 40 миллионов рублей
Как предупредило профильное управление ГУМВД, одна из таких схем предполагает "помощь в оформлении займа без биометрии", когда потенциальным жертвам обмана предлагается перевести от 500 до 1,5 тысяч рублей "для активации договора и гарантии".
В результате будущие получатели микрозаймов просто дарят деньги мошенникам, отмечают в киберполиции.
Ведомство советует не пользоваться услугами посредников и оформлять микрозаймы только через сайт или приложение МФО либо банка.
В МВД предупредили о мошенничестве с QR-кодами для уплаты налогов