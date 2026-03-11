https://1prime.ru/20260311/moshenniki-868202255.html

Мошенники стали предлагать помощь в оформлении онлайн-микрозаймов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – ПРАЙМ. Мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам и начали предлагать "помощь" в их оформлении, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "С 1 марта в России изменились правила выдачи онлайн-микрозаймов: крупные МФО (микрофинансовые организации – ред.) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. Этим сразу воспользовались аферисты", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале. Как предупредило профильное управление ГУМВД, одна из таких схем предполагает "помощь в оформлении займа без биометрии", когда потенциальным жертвам обмана предлагается перевести от 500 до 1,5 тысяч рублей "для активации договора и гарантии". В результате будущие получатели микрозаймов просто дарят деньги мошенникам, отмечают в киберполиции. Ведомство советует не пользоваться услугами посредников и оформлять микрозаймы только через сайт или приложение МФО либо банка.

