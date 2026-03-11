https://1prime.ru/20260311/moskva-868193446.html

Летевший из Москвы в Красноярск самолет приземлился в Абакане

Летевший из Москвы в Красноярск самолет приземлился в Абакане

2026-03-11T05:41+0300

КРАСНОЯРСК, 11 мар – ПРАЙМ. Самолет, летевший из Москвы в Красноярск, по решению экипажа приземлился в Абакане из-за плохих метеоусловий в пункте назначения, сообщается в Telegram-канале аэропорта Красноярска. "Самолёт, следующий рейсом DP6547 по маршруту Москва... — Красноярск ушел на запасной аэродром в Абакан по метеоусловиям аэропорта Красноярск. Аэропорт Красноярск работает в штатном режиме на приём и отправку воздушных судов. Решение о посадке принимает экипаж", - говорится в сообщении. Отмечается, что о времени вылета в Красноярск будет сообщено дополнительно. В среду МЧС России сообщило, что жизнеобеспечение практически всех регионов Сибирского федерального округа РФ может быть нарушено в среду из-за налипания мокрого снега, гололедицы, метелей и штормовых порывов ветра скоростью от 20 до 35 метров в секунду.

