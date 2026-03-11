https://1prime.ru/20260311/moskvich-868213791.html

"Москвич" отказался от серийного производства одного из кроссоверов

"Москвич" отказался от серийного производства одного из кроссоверов - 11.03.2026, ПРАЙМ

"Москвич" отказался от серийного производства одного из кроссоверов

Автомобильный завод "Москвич" принял решение отказаться от серийного производства кроссовера "Москвич 5" ввиду того, что модель не соответствует в полной мере... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T17:05+0300

2026-03-11T17:05+0300

2026-03-11T17:05+0300

бизнес

автозавод "москвич"

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_0:131:3238:1952_1920x0_80_0_0_a115648730aa1c9b6fda26969bf68fda.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" принял решение отказаться от серийного производства кроссовера "Москвич 5" ввиду того, что модель не соответствует в полной мере требуемым потребительским свойствам, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. "По результатам внутренних испытаний в корпоративном парке было выявлено, что модель "Москвич 5" не в полной мере соответствует критериям по потребительским свойствам, принятым технокластером "Москвич"... было принято решение не выводить эту модель на рынок", - говорится в сообщении производителя. Компания отмечает, что сосредоточена в данный момент на выпуске моделей 3, 3е, 6 и 8, а также новой линейки автомобилей "М", в которую сейчас входят кроссоверы М70 и М90. Модель кроссовера "Москвич 5" была выпущена в 2025 году в виде небольшой тестовой партии, которая так и не дошла до этапа масштабного серийного производства. Сейчас на предприятии выпускается линейка одноименных кроссоверов, состоящая из шести моделей, а также электрокроссовер UMO 5. В 2026 году на заводе ожидается запуск серийного производства электромобиля "Атом".

https://1prime.ru/20260311/avtovaz-868213257.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, автозавод "москвич", россия