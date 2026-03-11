Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мособлдуме рассказали, кто может получить срочную пенсионную выплату - 11.03.2026
В Мособлдуме рассказали, кто может получить срочную пенсионную выплату
2026-03-11T03:52+0300
2026-03-11T03:52+0300
экономика
россия
финансы
московская область
социальный фонд
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Получить срочную пенсионную выплату в России могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. "Получить срочную пенсию могут мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, у которых есть не менее 15 лет страхового стажа и от 30 пенсионных баллов", - сказал Никитин. Он отметил, что срок, в течение которого будут выплачиваться сбережения, можно определить самостоятельно, однако период должен быть не менее 10 лет. Размер выплаты напрямую зависит от общих накоплений и рассчитывается индивидуально. Если все сбережения вместе составляют менее 10% от прожиточного минимума для пенсионеров, то есть менее 1628 рублей по состоянию на 2026 год, их можно получить единовременно. "Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд. Это можно сделать лично, по почте, через МФЦ или онлайн на портале "Госуслуги", - рассказал Никитин. Депутат напомнил, что срочная пенсия – это ежемесячная доплата к пенсии для тех, кто откладывал средства самостоятельно посредством личных взносов, материнского капитала или формировал накопления за счет средств от государства и работодателя.
московская область
россия, финансы, московская область, социальный фонд
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Московская область, Социальный фонд
03:52 11.03.2026
 
В Мособлдуме рассказали, кто может получить срочную пенсионную выплату

Депутат Никитин: срочную пенсию могут получить мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Получить срочную пенсионную выплату в России могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
"Получить срочную пенсию могут мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, у которых есть не менее 15 лет страхового стажа и от 30 пенсионных баллов", - сказал Никитин.
Он отметил, что срок, в течение которого будут выплачиваться сбережения, можно определить самостоятельно, однако период должен быть не менее 10 лет. Размер выплаты напрямую зависит от общих накоплений и рассчитывается индивидуально. Если все сбережения вместе составляют менее 10% от прожиточного минимума для пенсионеров, то есть менее 1628 рублей по состоянию на 2026 год, их можно получить единовременно.
"Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд. Это можно сделать лично, по почте, через МФЦ или онлайн на портале "Госуслуги", - рассказал Никитин.
Депутат напомнил, что срочная пенсия – это ежемесячная доплата к пенсии для тех, кто откладывал средства самостоятельно посредством личных взносов, материнского капитала или формировал накопления за счет средств от государства и работодателя.
 
