В Мособлдуме рассказали, кто может получить срочную пенсионную выплату
В Мособлдуме рассказали, кто может получить срочную пенсионную выплату
2026-03-11T03:52+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Получить срочную пенсионную выплату в России могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
"Получить срочную пенсию могут мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, у которых есть не менее 15 лет страхового стажа и от 30 пенсионных баллов", - сказал Никитин.
Он отметил, что срок, в течение которого будут выплачиваться сбережения, можно определить самостоятельно, однако период должен быть не менее 10 лет. Размер выплаты напрямую зависит от общих накоплений и рассчитывается индивидуально. Если все сбережения вместе составляют менее 10% от прожиточного минимума для пенсионеров, то есть менее 1628 рублей по состоянию на 2026 год, их можно получить единовременно.
"Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд. Это можно сделать лично, по почте, через МФЦ или онлайн на портале "Госуслуги", - рассказал Никитин.
Депутат напомнил, что срочная пенсия – это ежемесячная доплата к пенсии для тех, кто откладывал средства самостоятельно посредством личных взносов, материнского капитала или формировал накопления за счет средств от государства и работодателя.
