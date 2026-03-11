https://1prime.ru/20260311/nalog-868205933.html

В ФНС напомнили, когда истечет срок подачи деклараций НДФЛ за 2025 год

В ФНС напомнили, когда истечет срок подачи деклараций НДФЛ за 2025 год

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Срок подачи налоговых деклараций по доходам, полученным в 2025 году, с которых не были уплачены налоги, истечет 30 апреля, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "Представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, необходимо до 30 апреля 2026 года", - говорится в сообщении ведомства. "Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2026 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года", - напоминает ФНС. В большинстве случаев российским налогоплательщикам – физлицам не нужно декларировать свои доходы, поскольку налоги за них исчисляют и уплачивают налоговые агенты. Но иногда это нужно делать самостоятельно. "Отчитаться о доходах необходимо, если в 2025 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников", – разъясняет ФНС. Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года. "Также задекларировать доход и уплатить с него НДФЛ необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговый орган. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2026 года", - напоминает налоговая служба. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут оштрафовать и начислить пеню.

