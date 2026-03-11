Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак поручил представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/novak-868214512.html
Новак поручил представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли
Новак поручил представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли - 11.03.2026, ПРАЙМ
Новак поручил представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли и сферы строительства, следует из | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:14+0300
2026-03-11T17:14+0300
бизнес
промышленность
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли и сферы строительства, следует из сообщения пресс-службы правительства РФ. Как сообщает пресс-служба кабмина, Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. "Вице-премьер отметил необходимость внимательного и глубокого анализа складывающейся в экономике ситуации с учетом влияния внешних факторов и мировой обстановки в целом. Профильным ведомствам поручено представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли, сферы строительства и стройматериалов в части спроса и предложения, запасов продукции, производственных мощностей, а также баланса импорта и экспорта для каждой отрасли", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260309/pravitelstvo--868150382.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, рф, александр новак
Бизнес, Промышленность, РФ, Александр Новак
17:14 11.03.2026
 
Новак поручил представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли

Новак поручил подготовить разбор состояния автомобильной отрасли и сферы строительства

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли и сферы строительства, следует из сообщения пресс-службы правительства РФ.
Как сообщает пресс-служба кабмина, Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике.
"Вице-премьер отметил необходимость внимательного и глубокого анализа складывающейся в экономике ситуации с учетом влияния внешних факторов и мировой обстановки в целом. Профильным ведомствам поручено представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли, сферы строительства и стройматериалов в части спроса и предложения, запасов продукции, производственных мощностей, а также баланса импорта и экспорта для каждой отрасли", - говорится в сообщении.
Беспилотные автомобили Яндекса - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Правительство изменило концепцию безопасности беспилотных автомобилей
9 марта, 17:56
 
БизнесПромышленностьРФАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала