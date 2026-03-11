https://1prime.ru/20260311/novak-868214512.html

Новак поручил представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли

2026-03-11T17:14+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли и сферы строительства, следует из сообщения пресс-службы правительства РФ. Как сообщает пресс-служба кабмина, Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. "Вице-премьер отметил необходимость внимательного и глубокого анализа складывающейся в экономике ситуации с учетом влияния внешних факторов и мировой обстановки в целом. Профильным ведомствам поручено представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли, сферы строительства и стройматериалов в части спроса и предложения, запасов продукции, производственных мощностей, а также баланса импорта и экспорта для каждой отрасли", - говорится в сообщении.

