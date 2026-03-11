https://1prime.ru/20260311/nvidia-868213646.html

Nvidia инвестирует в Nebius в рамках партнерства в сфере ИИ

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Нидерландская Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) объявила о партнерстве с американским разработчиком графических процессоров Nvidia в сфере облачных решений для технологий искусственного интеллекта (ИИ) и получении 2 миллиардов долларов инвестиций, говорится в релизе Nebius. "Nvidia и Nebius Group N.V. сегодня объявили о стратегическом партнерстве для разработки и развертывания следующего поколения гипермасштабируемых облачных решений для рынка ИИ... Nvidia инвестирует 2 миллиарда долларов в Nebius", - сообщается в пресс-релизе. Сотрудничество компаний касается проектирования и поддержки ИИ-фабрик, включая доступ к проектным материалам партнеров, вывода данных и развертывания ИИ-инфраструктуры, отмечается в сообщении. Акции Nebius дорожают на торгах среды в США на 13,4%. Компания Nebius Group, работающая в сфере технологий искусственного интеллекта, была образована на базе Yandex N.V. после продажи основного бизнеса консорциуму российских частных инвесторов в июле 2024 года. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

