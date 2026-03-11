https://1prime.ru/20260311/oblast-868189036.html

Владимирская область стала лидером по производству колбасы в России

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Больше всего колбасы в России в 2025 году произвела Владимирская область, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. В регионе было выпущено 354,3 тысячи тонн, или 14,1% всей произведенной в стране колбасы. Второе место заняла Москва, где за год производство составило 303,7 тысячи тонн, или 12,1%. Тройку замкнула Московская область - 294,2 тысячи тонн, или 11,7%. В пятерку также вошли Мордовия - там выпуск достиг 168,9 тысячи тонн, что составляет 6,7% от всего производства в стране, и Смоленская область - 104,9 тысячи тонн (4,2%). Всего в России в прошлом году было произведено 2,5 миллиона тонн колбасы.

