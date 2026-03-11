Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Село Зелёное "планирует собрать заявки на облигации, сообщил источник - 11.03.2026
"Село Зелёное "планирует собрать заявки на облигации, сообщил источник
"Село Зелёное "планирует собрать заявки на облигации, сообщил источник - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Село Зелёное "планирует собрать заявки на облигации, сообщил источник
"Село Зелёное Холдинг" планирует 18 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T12:50+0300
2026-03-11T12:50+0300
рынок
банк россия
альфа-банк
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/76477/45/764774595_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_b1f9a5804d9df9050d5e329451adbaf3.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Село Зелёное Холдинг" планирует 18 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет не выше 300 базисных пунктов. Компания предложит инвесторам пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с выплатой ежемесячных купонов и погашением амортизационными частями. Розничным инвесторам для приобретения облигаций потребуется статус квалифицированного инвестора. Техническая часть размещения предварительно ожидается 23 марта. Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк, Sber CIB и "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР). Выпуск обеспечен публичными безотзывными офертами от АО "Милком", ООО "Комос групп" и ООО "Казанский молочный комбинат". Ковенантный пакет включает кросс-дефолт эмитента или оферентов по кредитам и публичным долговым инструментам. "Село Зелёное Холдинг" и его дочерние организации - один из крупнейших агрохолдингов России.
рынок, банк россия, альфа-банк, газпромбанк
Рынок, банк Россия, Альфа-банк, Газпромбанк
12:50 11.03.2026
 
"Село Зелёное "планирует собрать заявки на облигации, сообщил источник

РИА Новости: "Село Зелёное " 18 марта планирует собрать заявки на облигации

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкРоссийская фондовая биржа
Российская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Российская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Село Зелёное Холдинг" планирует 18 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет не выше 300 базисных пунктов.
Компания предложит инвесторам пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с выплатой ежемесячных купонов и погашением амортизационными частями. Розничным инвесторам для приобретения облигаций потребуется статус квалифицированного инвестора.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 23 марта. Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк, Sber CIB и "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР).
Выпуск обеспечен публичными безотзывными офертами от АО "Милком", ООО "Комос групп" и ООО "Казанский молочный комбинат". Ковенантный пакет включает кросс-дефолт эмитента или оферентов по кредитам и публичным долговым инструментам.
"Село Зелёное Холдинг" и его дочерние организации - один из крупнейших агрохолдингов России.
