"Село Зелёное "планирует собрать заявки на облигации, сообщил источник

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Село Зелёное Холдинг" планирует 18 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет не выше 300 базисных пунктов. Компания предложит инвесторам пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 с выплатой ежемесячных купонов и погашением амортизационными частями. Розничным инвесторам для приобретения облигаций потребуется статус квалифицированного инвестора. Техническая часть размещения предварительно ожидается 23 марта. Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк, Sber CIB и "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР). Выпуск обеспечен публичными безотзывными офертами от АО "Милком", ООО "Комос групп" и ООО "Казанский молочный комбинат". Ковенантный пакет включает кросс-дефолт эмитента или оферентов по кредитам и публичным долговым инструментам. "Село Зелёное Холдинг" и его дочерние организации - один из крупнейших агрохолдингов России.
