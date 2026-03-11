Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС - 11.03.2026
Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС
Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС - 11.03.2026, ПРАЙМ
Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС
Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС, за два месяца этой услугой воспользовались уже более 400 человек, сообщил РИА Новости главный... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T02:31+0300
2026-03-11T02:31+0300
здоровье
россия
общество
рф
минздрав
минздрав рф
ран
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС, за два месяца этой услугой воспользовались уже более 400 человек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, академик РАН Сергей Готье. "С 2026 года трансплантация почки вошла в перечень помощи, оказываемой по ОМС. За первые два месяца в России выполнено 709 трансплантаций органов, из них почка - 419, из них 27 - детям", - сказал Готье. Он добавил, что себестоимость одной такой операции составляет больше миллиона рублей, сейчас все проводится за счет государства. "Даже если случай требует специфического дополнительного лечения перед пересадкой органа - оно проводится бесплатно, как и обследования, пребывание в стационаре, наблюдение и медикаменты после операции", - отметил Готье. По словам трансплантолога, регламент лечения для пациента остался прежним: получить направление и обратиться за помощью в профильный центр. "Для врачей-трансплантологов и в первую очередь для региональных программ – это ступень дополнительного развития, ведь теперь количество операций не ограничено квотами", - заключил Готье.
здоровье, россия, общество , рф, минздрав, минздрав рф, ран
Здоровье, РОССИЯ, Общество , РФ, Минздрав, Минздрав РФ, РАН
02:31 11.03.2026
 
Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС

Академик Готье: россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку бесплатно по ОМС, за два месяца этой услугой воспользовались уже более 400 человек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, академик РАН Сергей Готье.
"С 2026 года трансплантация почки вошла в перечень помощи, оказываемой по ОМС. За первые два месяца в России выполнено 709 трансплантаций органов, из них почка - 419, из них 27 - детям", - сказал Готье.
Он добавил, что себестоимость одной такой операции составляет больше миллиона рублей, сейчас все проводится за счет государства.
"Даже если случай требует специфического дополнительного лечения перед пересадкой органа - оно проводится бесплатно, как и обследования, пребывание в стационаре, наблюдение и медикаменты после операции", - отметил Готье.
По словам трансплантолога, регламент лечения для пациента остался прежним: получить направление и обратиться за помощью в профильный центр.
"Для врачей-трансплантологов и в первую очередь для региональных программ – это ступень дополнительного развития, ведь теперь количество операций не ограничено квотами", - заключил Готье.
 
