Владелец концерна "Питер" выиграл у властей суд по налоговому учету

2026-03-11T22:43+0300

бизнес

санкт-петербург

ленинградская область

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск концерна "Питер", который оспорил отказ городских властей во включении принадлежащих ему торгового центра и бизнес-центра в перечень объектов, по которым налог на имущество рассчитывается по их кадастровой стоимости, следует и материалов суда. "Признать незаконным отказ во включении здания... расположенного по адресу... Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 18, лит. 1 и здания... расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 23. к. 2, стр. 1 в "Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2024 год", – говорится в решении суда. Как уточняется, на Малой Морской улице располагается бизнес-центр площадью около 13,8 тысячи квадратных метров, на улице Типанова - торговый центр площадью около 15 тысяч квадратных метров. Оба этих объекта соответствуют установленным критериям расчета налога на имущество по кадастровой стоимости. Арбитражный суд также указал на то, что и бизнес-центр, и торговый центр включались комитетом по контролю за имуществом (ККИ) в соответствующие перечни на 2023 год и 2025 год. "Обязать Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью Концерн "Питер", – заключается в решении суда.

санкт-петербург

ленинградская область

2026

