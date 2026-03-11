Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец концерна "Питер" выиграл у властей суд по налоговому учету - 11.03.2026
https://1prime.ru/20260311/osporil-868222131.html
Владелец концерна "Питер" выиграл у властей суд по налоговому учету
бизнес
санкт-петербург
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск концерна "Питер", который оспорил отказ городских властей во включении принадлежащих ему торгового центра и бизнес-центра в перечень объектов, по которым налог на имущество рассчитывается по их кадастровой стоимости, следует и материалов суда. "Признать незаконным отказ во включении здания... расположенного по адресу... Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 18, лит. 1 и здания... расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 23. к. 2, стр. 1 в "Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2024 год", – говорится в решении суда. Как уточняется, на Малой Морской улице располагается бизнес-центр площадью около 13,8 тысячи квадратных метров, на улице Типанова - торговый центр площадью около 15 тысяч квадратных метров. Оба этих объекта соответствуют установленным критериям расчета налога на имущество по кадастровой стоимости. Арбитражный суд также указал на то, что и бизнес-центр, и торговый центр включались комитетом по контролю за имуществом (ККИ) в соответствующие перечни на 2023 год и 2025 год. "Обязать Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью Концерн "Питер", – заключается в решении суда.
https://1prime.ru/20250903/moskva-861719145.html
санкт-петербург
ленинградская область
бизнес, санкт-петербург, ленинградская область
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область
22:43 11.03.2026
 
Владелец концерна "Питер" выиграл у властей суд по налоговому учету

Концерн "Питер" оспорил отказ в включении ТЦ в перечень объектов по кадастровой стоимости

© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск концерна "Питер", который оспорил отказ городских властей во включении принадлежащих ему торгового центра и бизнес-центра в перечень объектов, по которым налог на имущество рассчитывается по их кадастровой стоимости, следует и материалов суда.
"Признать незаконным отказ во включении здания... расположенного по адресу... Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 18, лит. 1 и здания... расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 23. к. 2, стр. 1 в "Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2024 год", – говорится в решении суда.
Как уточняется, на Малой Морской улице располагается бизнес-центр площадью около 13,8 тысячи квадратных метров, на улице Типанова - торговый центр площадью около 15 тысяч квадратных метров.
Оба этих объекта соответствуют установленным критериям расчета налога на имущество по кадастровой стоимости. Арбитражный суд также указал на то, что и бизнес-центр, и торговый центр включались комитетом по контролю за имуществом (ККИ) в соответствующие перечни на 2023 год и 2025 год.
"Обязать Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью Концерн "Питер", – заключается в решении суда.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Названа квартира с самой высокой кадастровой стоимостью в Москве
3 сентября 2025, 15:52
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская область
 
 
