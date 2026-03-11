https://1prime.ru/20260311/pensiya-868171957.html

Как накопить миллион к пенсии: пошаговый план

2026-03-11T02:02+0300

финансы

нпф

пенсии

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_a270ef16d0679b474c93a3dcbcd4f510.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Формирование пенсионных накоплений отличается от любых краткосрочных спекулятивных операций: здесь недопустимы быстрые решения и азартные игры с рискованными инструментами. Только проверенные временем и надежные методы способны принести ожидаемый результат, рассказал агентству “Прайм” Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)“Оптимальное решение – использование продуктов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чья деятельность строго регулируется Банком России. Консервативные стратегии фондов работают максимально эффективно именно в долгосрочной перспективе, гарантируя стабильный рост и сохранность пенсионных сбережений”, - советует он.Универсальным решением может стать, например, участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Благодаря господдержке и налоговым стимулам накопить заветную сумму к пенсии получится быстрее. Например, женщине 40 лет со средним доходом около 100 тысяч рублей в месяц нужно откладывать ежемесячно всего по 1 700 рублей, чтобы получить один миллион рублей на счете к 55 годам.Участница программы сможет забрать эти деньги сразу или получать их частями: например, по 8 474 рублей в месяц в течение 10 лет или по 3 121 рублей в месяц пожизненно. А если она переведет в ПДС свои пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного обеспечения (ОПС) и будет реинвестировать налоговые вычеты, то еще больше увеличит итоговую сумму.Кроме того, с 17 ноября 2025 года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе РФ по долгосрочным сбережениям, которые предусматривают возможность вовлечь работодателя в создание вашего будущего капитала. Компания может направлять до 12% фонда оплаты труда на софинансирование взносов сотрудников в ПДС.Если и сотрудник, и работодатель будут вносить по 2 000 рублей ежемесячно, необходимая сумма в миллион рублей накопится на счете всего за восемь лет. На сегодняшний день формирование пенсии в ПДС с участием работодателя – самый простой и эффективный для работника способ создать капитал на будущее за счет трех источников: личных взносов, отчислений компании и средств государственной поддержки.Дополнением к ПДС могут стать корпоративные пенсионные программы (КПП), которые уже давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент мотивации и удержания персонала в социально ответственных компаниях.“Та же женщина 40 лет со средним доходом, которая выбрала путь участия в КПП, может комфортно для себя перечислять в НПФ около 5% от заработка каждый месяц. Если она будет вносить по 4 985 рублей, как и ее работодатель, то уже к 45 годам ее счет пополнится первым миллионом рублей даже при консервативной доходности порядка 10%”, - рассказал Сергей Беляков.Если же героиня решит придерживаться выбранной стратегии и дальше, то к 55 годам она увеличит размер своих накоплений более чем втрое, почти до 5,3 миллиона рублей. Тогда она сможет получать почти по 44,5 тысяч рублей ежемесячно в течение 10 лет или около 23,5 тысяч рублей в месяц пожизненно.Люди, которые не планируют сразу снимать сбережения со счета, а хотят создать дополнительный источник пассивного дохода на пенсии, могут рассмотреть индивидуальные пенсионные планы (ИПП), предлагаемые НПФ. Чтобы собрать миллион на счете, потребуется откладывать по 2 230 рублей в месяц на протяжении 15 лет. Таким образом, вложив за все время 402 тысячи рублей, гражданин получит пенсию в размере 8 400 рублей в месяц с периодом выплат в 10 лет, заключил эксперт.

финансы, нпф, пенсии, банк россии