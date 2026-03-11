https://1prime.ru/20260311/peskov-868203067.html

Песков призвал думать о Max, а не о Telegram

Песков призвал думать о Max, а не о Telegram

2026-03-11T12:14+0300

технологии

бизнес

россия

дмитрий песков

telegram

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал думать о Max, а не о Telegram. Выступая на Всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры", генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о существующих информканалах агентства. "У нашего агентства есть канал в Max, у нас 542 тысячи подписчиков, более трех миллионов - в Telegram", - сказал он. "Хватит думать о Telegram, думайте о Max", - с улыбкой отреагировал Песков. "Мы думаем обо всех сферах, где мы можем схлестнуться с нашим супостатом", - ответил Киселев.

2026

Новости

технологии, бизнес, россия, дмитрий песков, telegram