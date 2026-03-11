Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/peskov-868205194.html
В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью
В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью - 11.03.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью
Способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться в профильных ведомствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T13:20+0300
2026-03-11T13:20+0300
бизнес
россия
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться в профильных ведомствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, которые возникают, должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
https://1prime.ru/20260311/peskov-868203067.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de9a902e1e67fbabdb75f96ddad53370.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, дмитрий песков
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков
13:20 11.03.2026
 
В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью

Песков: способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться в профильных ведомствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, которые возникают, должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
Дмитрий Песков
Песков призвал думать о Max, а не о Telegram
12:14
 
БизнесРОССИЯРФДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала