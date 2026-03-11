https://1prime.ru/20260311/peskov-868205194.html

В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью

В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью - 11.03.2026, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью

Способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться в профильных ведомствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 11.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться в профильных ведомствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, которые возникают, должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.

рф

