В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью
В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью - 11.03.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью
Способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться в профильных ведомствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T13:20+0300
2026-03-11T13:20+0300
2026-03-11T13:20+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться в профильных ведомствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, которые возникают, должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
В Кремле прокомментировали проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью
Песков: способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться