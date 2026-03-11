Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Пхукета будет закрыт еще минимум три часа - 11.03.2026
Аэропорт Пхукета будет закрыт еще минимум три часа
Аэропорт Пхукета будет закрыт еще минимум три часа - 11.03.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Пхукета будет закрыт еще минимум три часа
Аэропорт Пхукета, где в среду совершил жесткую посадку самолет авиакомпании Air India Express, повредив единственную взлетно-посадочную полосу, будет закрыт до... | 11.03.2026, ПРАЙМ
БАНГКОК, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Пхукета, где в среду совершил жесткую посадку самолет авиакомпании Air India Express, повредив единственную взлетно-посадочную полосу, будет закрыт до 21.00 (17.00 мск), сообщила пресс-служба аэропорта. Ранее сообщалось, что ремонтные работы могут завершиться к 18.00 (14.00 мск). "Работы на данный момент не завершены. По предварительным оценкам, завершение операции ожидается к 21.00", - говорится в сообщении. Более 40 авиарейсов, включая два авиарейса в города РФ, задерживаются с вылетом из-за ремонтных работ, выяснило РИА Новости. Речь идет о рейсах "Аэрофлота" SU285 Пхукет – Москва и Пхукет - Иркутск SU661. Среди прочих задерживающихся международных рейсов - вылеты в Сингапур, Куала-Лумпур, Гонконг, Пинанг, Мумбаи, Гуанчжоу, Дели и другие города.
14:31 11.03.2026
 
Аэропорт Пхукета будет закрыт еще минимум три часа

Аэропорт Пхукета, где самолет совершил жесткую посадку, будет закрыт до 21.00

Пхукет, старый город, Таиланд
Пхукет, старый город, Таиланд
Пхукет, старый город, Таиланд. Архивное фото
© Unsplash/set.sj
БАНГКОК, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Пхукета, где в среду совершил жесткую посадку самолет авиакомпании Air India Express, повредив единственную взлетно-посадочную полосу, будет закрыт до 21.00 (17.00 мск), сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы могут завершиться к 18.00 (14.00 мск).
"Работы на данный момент не завершены. По предварительным оценкам, завершение операции ожидается к 21.00", - говорится в сообщении.
Более 40 авиарейсов, включая два авиарейса в города РФ, задерживаются с вылетом из-за ремонтных работ, выяснило РИА Новости. Речь идет о рейсах "Аэрофлота" SU285 ПхукетМосква и Пхукет - Иркутск SU661.
Среди прочих задерживающихся международных рейсов - вылеты в Сингапур, Куала-Лумпур, Гонконг, Пинанг, Мумбаи, Гуанчжоу, Дели и другие города.
В АТОР предупредили, что сбои в аэропорту Пхукета сохранятся до ночи
Заголовок открываемого материала