Аэропорт Пхукета будет закрыт еще минимум три часа

2026-03-11T14:31+0300

бизнес

пхукет

москва

иркутск

аэрофлот

БАНГКОК, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Пхукета, где в среду совершил жесткую посадку самолет авиакомпании Air India Express, повредив единственную взлетно-посадочную полосу, будет закрыт до 21.00 (17.00 мск), сообщила пресс-служба аэропорта. Ранее сообщалось, что ремонтные работы могут завершиться к 18.00 (14.00 мск). "Работы на данный момент не завершены. По предварительным оценкам, завершение операции ожидается к 21.00", - говорится в сообщении. Более 40 авиарейсов, включая два авиарейса в города РФ, задерживаются с вылетом из-за ремонтных работ, выяснило РИА Новости. Речь идет о рейсах "Аэрофлота" SU285 Пхукет – Москва и Пхукет - Иркутск SU661. Среди прочих задерживающихся международных рейсов - вылеты в Сингапур, Куала-Лумпур, Гонконг, Пинанг, Мумбаи, Гуанчжоу, Дели и другие города.

пхукет

москва

иркутск

2026

бизнес, пхукет, москва, иркутск, аэрофлот