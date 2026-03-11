https://1prime.ru/20260311/podacha-868192685.html

Подача газа в Перу начнет восстанавливаться в субботу

МЕХИКО, 11 мар - ПРАЙМ. Подача природного газа в Перу после аварии на трубопроводе в регионе Куско начнет восстанавливаться в субботу, 14 марта, сообщил президент страны Хосе Балькасар. "Это позволит нам немедленно начать процесс нормализации поставок газа в стране в субботу, 14 марта. Система газоснабжения будет вновь открыта, что позволит возобновить распределение природного газа и начать постепенное снабжение на автозаправочных станциях", - сказал Балькасар на пресс-конференции о мерах по преодолению энергетического кризиса, которую транслирует TV Perú. По словам главы государства, трубы для ремонта газопровода уже доставлены в район работ, и власти переходят ко второй стадии восстановления системы транспортировки топлива. Завершить монтаж поврежденного участка планируется к пятнице, после чего начнется постепенное возвращение к нормальному режиму снабжения. Президент уточнил, что в субботу доступ к газу получат промышленные предприятия, что позволит возобновить работу транспорта и производств, использующих природный газ в качестве топлива. Полное восстановление системы распределения газа в Лиме и портовом городе Кальяо ожидается к воскресенью, 15 марта. Власти также объявили, что благодаря улучшению ситуации школы в столице смогут вернуться к очному обучению уже в среду, а подготовка к началу нового учебного года, запланированному на 16 марта, пройдет в штатном режиме. Министр энергетики в ходе той же пресс-конференции отметил, что правительство контролирует запасы топлива и призвал население не создавать избыточных запасов бытового газа, подчеркнув, что поставки будут нормализованы в ближайшие дни. Правительство Перу ввело 6 марта экстренные меры после аварии на трубопроводе компании Transportadora de Gas del Perú (TGP) в районе Мегантони в регионе Куско. Власти ограничили потребление газа, перевели часть государственных учреждений на дистанционную работу и временно перевели школы и университеты Лимы и Кальяо на онлайн-обучение. Авария произошла на ключевом участке системы транспортировки газа из месторождения Камисеа, которое обеспечивает до 80–90% добычи газа в стране. На время ремонта власти также приостановили экспорт природного газа, направив доступные объемы топлива на внутренний рынок.

