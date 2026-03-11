Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подача газа в Перу начнет восстанавливаться в субботу - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260311/podacha-868192685.html
Подача газа в Перу начнет восстанавливаться в субботу
Подача газа в Перу начнет восстанавливаться в субботу - 11.03.2026, ПРАЙМ
Подача газа в Перу начнет восстанавливаться в субботу
Подача природного газа в Перу после аварии на трубопроводе в регионе Куско начнет восстанавливаться в субботу, 14 марта, сообщил президент страны Хосе... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T04:50+0300
2026-03-11T05:52+0300
энергетика
газ
перу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868192685.jpg?1773197566
МЕХИКО, 11 мар - ПРАЙМ. Подача природного газа в Перу после аварии на трубопроводе в регионе Куско начнет восстанавливаться в субботу, 14 марта, сообщил президент страны Хосе Балькасар. "Это позволит нам немедленно начать процесс нормализации поставок газа в стране в субботу, 14 марта. Система газоснабжения будет вновь открыта, что позволит возобновить распределение природного газа и начать постепенное снабжение на автозаправочных станциях", - сказал Балькасар на пресс-конференции о мерах по преодолению энергетического кризиса, которую транслирует TV Perú. По словам главы государства, трубы для ремонта газопровода уже доставлены в район работ, и власти переходят ко второй стадии восстановления системы транспортировки топлива. Завершить монтаж поврежденного участка планируется к пятнице, после чего начнется постепенное возвращение к нормальному режиму снабжения. Президент уточнил, что в субботу доступ к газу получат промышленные предприятия, что позволит возобновить работу транспорта и производств, использующих природный газ в качестве топлива. Полное восстановление системы распределения газа в Лиме и портовом городе Кальяо ожидается к воскресенью, 15 марта. Власти также объявили, что благодаря улучшению ситуации школы в столице смогут вернуться к очному обучению уже в среду, а подготовка к началу нового учебного года, запланированному на 16 марта, пройдет в штатном режиме. Министр энергетики в ходе той же пресс-конференции отметил, что правительство контролирует запасы топлива и призвал население не создавать избыточных запасов бытового газа, подчеркнув, что поставки будут нормализованы в ближайшие дни. Правительство Перу ввело 6 марта экстренные меры после аварии на трубопроводе компании Transportadora de Gas del Perú (TGP) в районе Мегантони в регионе Куско. Власти ограничили потребление газа, перевели часть государственных учреждений на дистанционную работу и временно перевели школы и университеты Лимы и Кальяо на онлайн-обучение. Авария произошла на ключевом участке системы транспортировки газа из месторождения Камисеа, которое обеспечивает до 80–90% добычи газа в стране. На время ремонта власти также приостановили экспорт природного газа, направив доступные объемы топлива на внутренний рынок.
перу
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, перу
Энергетика, Газ, ПЕРУ
04:50 11.03.2026 (обновлено: 05:52 11.03.2026)
 
Подача газа в Перу начнет восстанавливаться в субботу

Подача газа в Перу после аварии на газопроводе начнет восстанавливаться 14 марта

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЕХИКО, 11 мар - ПРАЙМ. Подача природного газа в Перу после аварии на трубопроводе в регионе Куско начнет восстанавливаться в субботу, 14 марта, сообщил президент страны Хосе Балькасар.
"Это позволит нам немедленно начать процесс нормализации поставок газа в стране в субботу, 14 марта. Система газоснабжения будет вновь открыта, что позволит возобновить распределение природного газа и начать постепенное снабжение на автозаправочных станциях", - сказал Балькасар на пресс-конференции о мерах по преодолению энергетического кризиса, которую транслирует TV Perú.
По словам главы государства, трубы для ремонта газопровода уже доставлены в район работ, и власти переходят ко второй стадии восстановления системы транспортировки топлива. Завершить монтаж поврежденного участка планируется к пятнице, после чего начнется постепенное возвращение к нормальному режиму снабжения.
Президент уточнил, что в субботу доступ к газу получат промышленные предприятия, что позволит возобновить работу транспорта и производств, использующих природный газ в качестве топлива. Полное восстановление системы распределения газа в Лиме и портовом городе Кальяо ожидается к воскресенью, 15 марта.
Власти также объявили, что благодаря улучшению ситуации школы в столице смогут вернуться к очному обучению уже в среду, а подготовка к началу нового учебного года, запланированному на 16 марта, пройдет в штатном режиме.
Министр энергетики в ходе той же пресс-конференции отметил, что правительство контролирует запасы топлива и призвал население не создавать избыточных запасов бытового газа, подчеркнув, что поставки будут нормализованы в ближайшие дни.
Правительство Перу ввело 6 марта экстренные меры после аварии на трубопроводе компании Transportadora de Gas del Perú (TGP) в районе Мегантони в регионе Куско. Власти ограничили потребление газа, перевели часть государственных учреждений на дистанционную работу и временно перевели школы и университеты Лимы и Кальяо на онлайн-обучение.
Авария произошла на ключевом участке системы транспортировки газа из месторождения Камисеа, которое обеспечивает до 80–90% добычи газа в стране. На время ремонта власти также приостановили экспорт природного газа, направив доступные объемы топлива на внутренний рынок.
 
ЭнергетикаГазПЕРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала