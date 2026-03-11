https://1prime.ru/20260311/poezdka-868197868.html
Названы регионы, куда россияне с детьми поедут весной
2026-03-11T09:05+0300
бизнес
общество
россия
курганская область
татарстан
чувашия
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россияне с детьми этой весной чаще всего бронируют квартиры посуточно в Удмуртии, Бурятии, а также Омской и Ульяновской областях, выяснили аналитики "Авито Путешествий" на основании собственных данных сервиса. "По данным "Авито Путешествий", этой весной (март-май 2026) в посуточных квартирах больше всего семьи с детьми будут останавливаться в республиках Удмуртия и Бурятия, а также Омской и Ульяновской областях. В среднем в каждом бронировании квартир в этих регионах двое и более детей", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. При этом семьи с одним ребенком чаще всего бронируют квартиры в Курганской области и Республике Алтай, а семьи с четырьмя детьми - в Татарстане. "В целом по России студии обычно снимают с одним ребенком, в квартиры с 1–3 комнатами заселяются с двумя детьми, в объекты с четырьмя комнатами и более — с тремя", - отметили в сервисе. Что касается сегмента загородного жилья, то его, как правило, выбирают для размещения большой компанией или несколькими семьями. "С четырьмя детьми в среднем снимают такие объекты в республиках Чувашия и Марий Эл, при этом в последней в коттеджах обычно останавливаются с пятью детьми", - отмечают аналитики.
ПРАЙМ
2026
