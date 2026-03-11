Перегруженность трех российских морских портов составила от 60 до 80%
Xeneta: перегруженность портов Новороссийска, Петербурга и Магадана составила от 60 до 80%
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Перегруженность морских портов Новороссийск, Большой порт Санкт-Петербург и порт Магадан составляет от 60 до 80%, следует из данных платформы Xeneta, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным портала, коэффициент загруженности оценивается, как больше 80% - критический, 60-79% - тяжелый, 45-59% - высокий, а 30-44% - умеренный, 15-29% - низкий, а ниже 15% - минимальный.
По данным на 11 марта, три крупных морских порта России перегружены. Так, самое большое скопление судов наблюдается в порту Новороссийск, где переполненность составляет 83,3%. На данный момент пять судов стоят в ожидании судозахода. Для сравнения - в феврале загруженность порта варьировалась от 25% (22 февраля) до 100% (26 февраля).
Перегруженность Большого порта Санкт-Петербург и порта Магадан составляет по 60%. В обоих портах в ожидании стоят по три судна. Согласно статистике Xeneta, перегруженность Большого порта Санкт-Петербург начала фиксироваться с начала марта, а порта Магадан - с 6 марта.
Менее перегружен порт Владивосток (на 36,4%), там сейчас находится 11 судов, а в ожидании на судозаход - четыре. Порты Архангельск, Дудинка, Корсаков и Восточный не перегружены. В этих портах находится не больше двух-четырех судов.