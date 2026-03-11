Перегруженность трех российских морских портов составила от 60 до 80%

https://1prime.ru/20260311/port-868215540.html

2026-03-11T17:24+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Перегруженность морских портов Новороссийск, Большой порт Санкт-Петербург и порт Магадан составляет от 60 до 80%, следует из данных платформы Xeneta, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным портала, коэффициент загруженности оценивается, как больше 80% - критический, 60-79% - тяжелый, 45-59% - высокий, а 30-44% - умеренный, 15-29% - низкий, а ниже 15% - минимальный. По данным на 11 марта, три крупных морских порта России перегружены. Так, самое большое скопление судов наблюдается в порту Новороссийск, где переполненность составляет 83,3%. На данный момент пять судов стоят в ожидании судозахода. Для сравнения - в феврале загруженность порта варьировалась от 25% (22 февраля) до 100% (26 февраля). Перегруженность Большого порта Санкт-Петербург и порта Магадан составляет по 60%. В обоих портах в ожидании стоят по три судна. Согласно статистике Xeneta, перегруженность Большого порта Санкт-Петербург начала фиксироваться с начала марта, а порта Магадан - с 6 марта. Менее перегружен порт Владивосток (на 36,4%), там сейчас находится 11 судов, а в ожидании на судозаход - четыре. Порты Архангельск, Дудинка, Корсаков и Восточный не перегружены. В этих портах находится не больше двух-четырех судов.

