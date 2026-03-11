https://1prime.ru/20260311/pozhar-868200408.html

Грузовое судно горит в Ормузском проливе

2026-03-11T10:23+0300

2026-03-11T10:23+0300

2026-03-11T10:23+0300

бизнес

мировая экономика

ормузский пролив

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_79f8427e456ffcce32d22b5f5155e5ad.jpg

ЛОНДОН, 11 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар и проводится эвакуация экипажа, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "Сотрудник UKMTO по вопросам безопасности получил сообщение об инциденте в 11 морских милях к северу от Омана в Ормузском проливе. Сообщается, что грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар", - говорится в сообщении управления. Как уточняется в публикации, судно запросило помощь, его экипаж эвакуируется. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на который приходится около 20% мировых поставок. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

ормузский пролив

сша

иран

2026

бизнес, мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран