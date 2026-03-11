Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грузовое судно горит в Ормузском проливе - 11.03.2026
Грузовое судно горит в Ормузском проливе
Грузовое судно горит в Ормузском проливе - 11.03.2026, ПРАЙМ
Грузовое судно горит в Ормузском проливе
Грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар и проводится эвакуация экипажа, сообщает... | 11.03.2026, ПРАЙМ
бизнес
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
ЛОНДОН, 11 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар и проводится эвакуация экипажа, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "Сотрудник UKMTO по вопросам безопасности получил сообщение об инциденте в 11 морских милях к северу от Омана в Ормузском проливе. Сообщается, что грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар", - говорится в сообщении управления. Как уточняется в публикации, судно запросило помощь, его экипаж эвакуируется. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на который приходится около 20% мировых поставок. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
ормузский пролив
сша
иран
бизнес, мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран
Бизнес, Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН
10:23 11.03.2026
 
Грузовое судно горит в Ормузском проливе

UKMTO: грузовое судно поражено снарядом в Ормузском проливе

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Jon Gambrell
ЛОНДОН, 11 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар и проводится эвакуация экипажа, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Сотрудник UKMTO по вопросам безопасности получил сообщение об инциденте в 11 морских милях к северу от Омана в Ормузском проливе. Сообщается, что грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар", - говорится в сообщении управления.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
КСИР опроверг данные о сопровождении США танкера через Ормузский пролив
Вчера, 21:16
Как уточняется в публикации, судно запросило помощь, его экипаж эвакуируется.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на который приходится около 20% мировых поставок.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось, пишут СМИ
6 марта, 10:46
 
