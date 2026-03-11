Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2026 году
ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2026 году
Банк России сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в РФ в 2026 году в диапазоне 7-12%, сообщается в ежеквартальном обзоре "Банковский сектор". | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в РФ в 2026 году в диапазоне 7-12%, сообщается в ежеквартальном обзоре "Банковский сектор". "Прогноз роста требований к компаниям на 2026 год сохранен в диапазоне 7-12%. Постепенное смягчение ДКУ обеспечит сбалансированный рост сегмента. Банки смогут удовлетворить спрос компаний как на финансирование текущих операционных нужд, так и на реализацию инвестиционных проектов", - говорится в обзоре.Согласно материалам, Банк России прогнозирует рост корпоративного кредитования в 2027 году на уровне 8-13%.
17:59 11.03.2026 (обновлено: 18:12 11.03.2026)
 
ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2026 году

ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2026 году в 7-12%

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в РФ в 2026 году в диапазоне 7-12%, сообщается в ежеквартальном обзоре "Банковский сектор".
"Прогноз роста требований к компаниям на 2026 год сохранен в диапазоне 7-12%. Постепенное смягчение ДКУ обеспечит сбалансированный рост сегмента. Банки смогут удовлетворить спрос компаний как на финансирование текущих операционных нужд, так и на реализацию инвестиционных проектов", - говорится в обзоре.
Согласно материалам, Банк России прогнозирует рост корпоративного кредитования в 2027 году на уровне 8-13%.
ЦБ сохранил прогноз роста средств клиентов в банках на 2026 год
