ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2026 году
ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2026 году
ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2026 году
11.03.2026, ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в РФ в 2026 году в диапазоне 7-12%, сообщается в ежеквартальном обзоре "Банковский сектор".
2026-03-11T17:59+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в РФ в 2026 году в диапазоне 7-12%, сообщается в ежеквартальном обзоре "Банковский сектор". "Прогноз роста требований к компаниям на 2026 год сохранен в диапазоне 7-12%. Постепенное смягчение ДКУ обеспечит сбалансированный рост сегмента. Банки смогут удовлетворить спрос компаний как на финансирование текущих операционных нужд, так и на реализацию инвестиционных проектов", - говорится в обзоре.Согласно материалам, Банк России прогнозирует рост корпоративного кредитования в 2027 году на уровне 8-13%.
