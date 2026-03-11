https://1prime.ru/20260311/prognoz-868217612.html

ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2026 году

ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2026 году - 11.03.2026, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2026 году

Банк России сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в РФ в 2026 году в диапазоне 7-12%, сообщается в ежеквартальном обзоре "Банковский сектор".

2026-03-11T17:59+0300

2026-03-11T17:59+0300

2026-03-11T18:12+0300

экономика

банк россии

финансы

банки

россия

рф

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в РФ в 2026 году в диапазоне 7-12%, сообщается в ежеквартальном обзоре "Банковский сектор". "Прогноз роста требований к компаниям на 2026 год сохранен в диапазоне 7-12%. Постепенное смягчение ДКУ обеспечит сбалансированный рост сегмента. Банки смогут удовлетворить спрос компаний как на финансирование текущих операционных нужд, так и на реализацию инвестиционных проектов", - говорится в обзоре.Согласно материалам, Банк России прогнозирует рост корпоративного кредитования в 2027 году на уровне 8-13%.

рф

2026

