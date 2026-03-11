https://1prime.ru/20260311/prognoz-868218783.html
ЦБ в прогнозе на 2027 год допустил рекорд по прибыли банков
2026-03-11T18:48+0300
экономика
банк россии
финансы
россия
банки
рф
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует чистую прибыль российских банков в 2027 году в диапазоне от 3,7 триллиона до нового рекорда вплоть до 4,2 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2027 году в диапазоне 3,7-4,2 триллиона рублей. Прогноз по 2026 году также повышен - до 3,3-3,8 триллиона с 3,1-3,6 триллиона рублей. Рекордную чистую прибыль банковский сектор РФ показал в 2024 году - 3,8 триллиона рублей (с учетом поступлений от дочерних банков - 4,039 триллиона рублей). А по итогам прошлого года прибыль российских банков сократилась впервые за три года - до 3,5 триллиона рублей.
рф
