https://1prime.ru/20260311/prognoz-868218783.html

ЦБ в прогнозе на 2027 год допустил рекорд по прибыли банков

ЦБ в прогнозе на 2027 год допустил рекорд по прибыли банков - 11.03.2026, ПРАЙМ

ЦБ в прогнозе на 2027 год допустил рекорд по прибыли банков

ЦБ РФ прогнозирует чистую прибыль российских банков в 2027 году в диапазоне от 3,7 триллиона до нового рекорда вплоть до 4,2 триллиона рублей, следует из... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T18:48+0300

2026-03-11T18:48+0300

2026-03-11T18:48+0300

экономика

банк россии

финансы

россия

банки

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует чистую прибыль российских банков в 2027 году в диапазоне от 3,7 триллиона до нового рекорда вплоть до 4,2 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2027 году в диапазоне 3,7-4,2 триллиона рублей. Прогноз по 2026 году также повышен - до 3,3-3,8 триллиона с 3,1-3,6 триллиона рублей. Рекордную чистую прибыль банковский сектор РФ показал в 2024 году - 3,8 триллиона рублей (с учетом поступлений от дочерних банков - 4,039 триллиона рублей). А по итогам прошлого года прибыль российских банков сократилась впервые за три года - до 3,5 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20260311/tsb-868218065.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, финансы, россия, банки, рф