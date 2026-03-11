Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил подготовить предложения по защите интересов производителей - 11.03.2026
Мишустин поручил подготовить предложения по защите интересов производителей
Мишустин поручил подготовить предложения по защите интересов производителей - 11.03.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил подготовить предложения по защите интересов производителей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить к 1 сентября предложения по защите интересов отечественных... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T11:18+0300
2026-03-11T11:18+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
минпромторг
минцифры
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить к 1 сентября предложения по защите интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию на маркетплейсах, а также по урегулированию вопросов продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками, сообщила пресс-служба правительства России. "Правительство продолжает совершенствовать нормативную базу для дальнейшего развития платформенной экономики. Этому вопросу посвящен ряд поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии, состоявшейся 16 февраля", - говорится в сообщении. В частности, "речь идет о подготовке предложений в части обеспечения защиты интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию через посреднические цифровые платформы, поддержания конкуренции на рынках таких платформ, регулирования продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками, а также обеспечения защиты персональных данных пользователей в процессе сбора и анализа таких сведений цифровыми платформами". Соответствующие поручение даны Минэкономразвития, Минпромторгу, Минтруду, Минцифры, Роскомнадзору, Роспотребнадзору, Роструду, ФАС, ФНС при участии администрации президента, Банка России, отраслевых ассоциаций и операторов цифровых платформ. "Срок подготовки предложений – 1 сентября с представлением промежуточного доклада не позднее 25 июня", - указали в пресс-службе. Кроме этого, Минцифры и Минэкономразвития вместе с АНО "Цифровая экономика" займутся сбором обратной связи от операторов, поставщиков, потребителей и других участников посреднических цифровых платформ в части предложений по регулированию платформенной экономики. "Вопросы регулирования и развития платформенной экономики в дальнейшем продолжат обсуждаться в формате стратегических сессий. Одну из них планируется провести до 1 сентября. На этой стратсессии, в частности, будет представлен обзор актуальных практик платформизации в отраслях экономики (мировой и российский опыт), рассмотрены особенности регулирования платформ в зависимости от отраслевой принадлежности, затронуты вопросы, касающиеся регулирования оборота данных на основе риск-ориентированного подхода для обеспечения развития цифровых платформ", - заключили в пресс-службе.
бизнес, россия, михаил мишустин, минпромторг, минцифры, роскомнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минпромторг, Минцифры, Роскомнадзор
11:18 11.03.2026
 
Мишустин поручил подготовить предложения по защите интересов производителей

Мишустин поручил подготовить предложения по защите интересов производителей к сентябрю

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить к 1 сентября предложения по защите интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию на маркетплейсах, а также по урегулированию вопросов продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками, сообщила пресс-служба правительства России.
"Правительство продолжает совершенствовать нормативную базу для дальнейшего развития платформенной экономики. Этому вопросу посвящен ряд поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии, состоявшейся 16 февраля", - говорится в сообщении.
В частности, "речь идет о подготовке предложений в части обеспечения защиты интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию через посреднические цифровые платформы, поддержания конкуренции на рынках таких платформ, регулирования продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками, а также обеспечения защиты персональных данных пользователей в процессе сбора и анализа таких сведений цифровыми платформами".
Соответствующие поручение даны Минэкономразвития, Минпромторгу, Минтруду, Минцифры, Роскомнадзору, Роспотребнадзору, Роструду, ФАС, ФНС при участии администрации президента, Банка России, отраслевых ассоциаций и операторов цифровых платформ.
"Срок подготовки предложений – 1 сентября с представлением промежуточного доклада не позднее 25 июня", - указали в пресс-службе.
Кроме этого, Минцифры и Минэкономразвития вместе с АНО "Цифровая экономика" займутся сбором обратной связи от операторов, поставщиков, потребителей и других участников посреднических цифровых платформ в части предложений по регулированию платформенной экономики.
"Вопросы регулирования и развития платформенной экономики в дальнейшем продолжат обсуждаться в формате стратегических сессий. Одну из них планируется провести до 1 сентября. На этой стратсессии, в частности, будет представлен обзор актуальных практик платформизации в отраслях экономики (мировой и российский опыт), рассмотрены особенности регулирования платформ в зависимости от отраслевой принадлежности, затронуты вопросы, касающиеся регулирования оборота данных на основе риск-ориентированного подхода для обеспечения развития цифровых платформ", - заключили в пресс-службе.
БизнесРОССИЯМихаил МишустинМинпромторгМинцифрыРоскомнадзор
 
 
