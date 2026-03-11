https://1prime.ru/20260311/proizvoditel-868201486.html

Мишустин поручил подготовить предложения по защите интересов производителей

2026-03-11T11:18+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

минпромторг

минцифры

роскомнадзор

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить к 1 сентября предложения по защите интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию на маркетплейсах, а также по урегулированию вопросов продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками, сообщила пресс-служба правительства России. "Правительство продолжает совершенствовать нормативную базу для дальнейшего развития платформенной экономики. Этому вопросу посвящен ряд поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии, состоявшейся 16 февраля", - говорится в сообщении. В частности, "речь идет о подготовке предложений в части обеспечения защиты интересов отечественных производителей, реализующих свою продукцию через посреднические цифровые платформы, поддержания конкуренции на рынках таких платформ, регулирования продажи и доставки продовольственных товаров электронными площадками, а также обеспечения защиты персональных данных пользователей в процессе сбора и анализа таких сведений цифровыми платформами". Соответствующие поручение даны Минэкономразвития, Минпромторгу, Минтруду, Минцифры, Роскомнадзору, Роспотребнадзору, Роструду, ФАС, ФНС при участии администрации президента, Банка России, отраслевых ассоциаций и операторов цифровых платформ. "Срок подготовки предложений – 1 сентября с представлением промежуточного доклада не позднее 25 июня", - указали в пресс-службе. Кроме этого, Минцифры и Минэкономразвития вместе с АНО "Цифровая экономика" займутся сбором обратной связи от операторов, поставщиков, потребителей и других участников посреднических цифровых платформ в части предложений по регулированию платформенной экономики. "Вопросы регулирования и развития платформенной экономики в дальнейшем продолжат обсуждаться в формате стратегических сессий. Одну из них планируется провести до 1 сентября. На этой стратсессии, в частности, будет представлен обзор актуальных практик платформизации в отраслях экономики (мировой и российский опыт), рассмотрены особенности регулирования платформ в зависимости от отраслевой принадлежности, затронуты вопросы, касающиеся регулирования оборота данных на основе риск-ориентированного подхода для обеспечения развития цифровых платформ", - заключили в пресс-службе.

