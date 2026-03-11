Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Паника налицо": на Западе пришли в ужас из-за недавнего обращения Путина - 11.03.2026
"Паника налицо": на Западе пришли в ужас из-за недавнего обращения Путина
"Паника налицо": на Западе пришли в ужас из-за недавнего обращения Путина
"Паника налицо": на Западе пришли в ужас из-за недавнего обращения Путина
Выступление президента России Владимира Путина о возможной приостановке поставок энергоносителей в Европу стало причиной паники в руководящих кругах ЕС
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина о возможной приостановке поставок энергоносителей в Европу стало причиной паники в руководящих кругах ЕС, сообщил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."В России заговорили о возможности немедленно прекратить поставки энергии в Европу, что поставит ее в абсолютно катастрофическую энергетическую ситуацию. Европейцы обещают отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. А Путин говорит: "Зачем ждать? Давайте сейчас же перекроем вам доступ к энергии, когда все так здорово. Откуда вы тогда возьмете энергию?" Так что определенно паника налицо", — рассказал эксперт.В понедельник Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность и обоснованность прекращения поставок энергоресурсов на рынок Европы. Президент призвал не ждать, пока перед Россией демонстративно захлопнут дверь. Он также отметил, что Москва продолжит поставки для надёжных партнеров, таких как Словакия и Венгрия.Ранее совет ЕС утвердил регламент о постепенном отказе от импорта российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа. Запрет на ввоз ресурсов в сжиженном виде по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным контрактам — 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа — с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
"Паника налицо": на Западе пришли в ужас из-за недавнего обращения Путина

Аналитик Слебода: заявление Путина о прекращении поставок газа в ЕС вызвало панику

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина о возможной приостановке поставок энергоносителей в Европу стало причиной паники в руководящих кругах ЕС, сообщил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"В России заговорили о возможности немедленно прекратить поставки энергии в Европу, что поставит ее в абсолютно катастрофическую энергетическую ситуацию. Европейцы обещают отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. А Путин говорит: "Зачем ждать? Давайте сейчас же перекроем вам доступ к энергии, когда все так здорово. Откуда вы тогда возьмете энергию?" Так что определенно паника налицо", — рассказал эксперт.
В понедельник Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность и обоснованность прекращения поставок энергоресурсов на рынок Европы. Президент призвал не ждать, пока перед Россией демонстративно захлопнут дверь. Он также отметил, что Москва продолжит поставки для надёжных партнеров, таких как Словакия и Венгрия.
Ранее совет ЕС утвердил регламент о постепенном отказе от импорта российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа. Запрет на ввоз ресурсов в сжиженном виде по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным контрактам — 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа — с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
