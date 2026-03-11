https://1prime.ru/20260311/putin-868214205.html
"Какое унижение". Во Франции удивились словам Путина о Европе
"Какое унижение". Во Франции удивились словам Путина о Европе - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Какое унижение". Во Франции удивились словам Путина о Европе
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва готова продолжить энергетическое...
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва готова продолжить энергетическое сотрудничество с европейскими странами, если с их стороны появятся сигналы о желании возобновить взаимодействие."Какое же унижение для Макрона и его клики. Они собирались поставить российскую экономику на колени. И вот вам результат", — написал один из читателей."Мы понесли немыслимые потери из-за своего участия в этом конфликте, который никоим образом нас не касается... цены на энергию возросли в два раза; Франция утратила доступ к одному из наиболее многообещающих рынков", — возмутился другой пользователь."Ну и почему бы не ответить согласием? Французы паникуют, пытаются закупить бензина про запас, из-за чего на заправках возникает дефицит. Возможно, настал подходящий момент, чтобы немного успокоиться. Проблема в том, что у нас во главе государств стоят не ответственные лидеры, а их жалкие тени", — написал третий комментатор."Когда-нибудь придется возобновить диалог с Россией. Это неминуемо!" — подвел итог еще один читатель.В понедельник Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. Президент подчеркнул, что Россия не должна ждать, пока перед ней демонстративно закроют дверь, однако отметил готовность Москвы продолжать сотрудничество с Евросоюзом при наличии соответствующих сигналов. Также глава государства указал, что поставки ресурсов будут продолжены надежным партнерам, включая Словакию и Венгрию.Ранее Совет ЕС утвердил правила по постепенному отказу от российского СПГ и трубопроводного газа. Импорт сжиженного газа по краткосрочным контрактам будет запрещен с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Для трубопроводного газа ограничения по краткосрочным контрактам вступят в силу 17 июня 2026 года, а по долгосрочным — 1 ноября 2027 года.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
