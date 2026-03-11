https://1prime.ru/20260311/rabota-868171707.html

Как рассказать о себе на собеседовании, чтобы устроиться на работу

Как рассказать о себе на собеседовании, чтобы устроиться на работу

общество

работа

работодатели

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Чтобы успешно рассказать о себе на собеседовании и получить работу, важно избегать ключевых ошибок, которые часто портят впечатление даже при наличии хорошего опыта, рассказала агентству “Прайм” Ирина Маркова, CEO компании Expert Garden.Во-первых, никогда не стоит скрывать или оставлять пробелы в своем профессиональном пути, считая какой-то опыт нерелевантным. Потенциальный руководитель, заметив такие "белые пятна", неизбежно задаст уточняющие вопросы, и вам все равно придется объяснять эти периоды. Гораздо эффективнее изначально кратко, но честно описать весь свой путь, чтобы не вызывать лишних подозрений.“Если вам кажется, что прежнее место работы ничего не говорит о вас, как о профессионале, то все равно упомяните его. Но сделайте упор на профессиональные компетенции, мотивацию, актуальные навыки. Для работодателей эти факты не менее важны, чем отсутствие непонятных "белых пятен", - пояснила она.Если же паузы в карьере действительно были, лучше честно объяснить, чем они вызваны. Например, усталостью и желанием отдохнуть, чтобы не допустить выгорания, или получением образования. Многие работодатели относятся к этому с пониманием, когда в остальном потенциальный сотрудник их устраивает.Во-вторых, недостаточно просто перечислять обязанности на предыдущих местах работы. Критически важно дополнять их конкретными результатами: цифрами, показателями, статистикой, которые демонстрируют ваш вклад. Например, если вы запускали проект, укажите, каких итоговых показателей он достиг. Хорошо оформленное портфолио с описанием кейсов или ссылкой на сайт станет серьезным преимуществом, позволяя работодателю быстро оценить вашу эффективность.Итоги вашего труда в цифрах и процентах помогут работодателю оценить вас. Например, вместо обтекаемой формулировки "помогал обучать новичков" лучше использовать конкретику типа "обучил десять стажеров, пять из них вошли в штат и проработали в компании более года". А вместо "увеличил продажи" писать "под моим руководством за год продажи отдела выросли на 20%".Важное значение имеет оформление и внимание к деталям. Орфографические и пунктуационные ошибки, неверное написание известных названий компаний или отсутствие форматирования в резюме сразу бросаются в глаза и создают впечатление небрежного отношения к работе.“Работодатели высоко ценят, когда текст написан самостоятельно, отражает личный опыт и мотивацию. Даже если описание не очень объемное, искренность и индивидуальный подход всегда привлекают положительное внимание и помогают выделиться среди других кандидатов. Старайтесь делать резюме структурированным, чтобы оно легко воспринималось. Иначе есть риск, что его не дочитают до конца”, - заключила Ирина Маркова.

