Названы регионы, где больше всего компаний в фотобизнесе - 11.03.2026
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260311/regiony-868190387.html
2026-03-11T02:18+0300
2026-03-11T02:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868190387.jpg?1773184734
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Больше всего компаний в сфере фотобизнеса, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, работает в Краснодарском крае и Ростовской области, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Фокус". "По данным на март 2026 года больше всего компаний работает в Москве - 2 924 участника (+58 к марту 2025 года, рост на 2,02%). На втором месте с 1463 участниками - Московская область (+155 игроков, рост на 11,85%). На третьем - Санкт-Петербург, где действует 1209 компаний (+85, рост на 7,56%)", - привели данные авторы исследования. Четвертая строчка у Краснодарского края, где в фотобизнесе 961 участник (+79, рост на 16,20%). На пятом месте с 661 участником – Ростовская область (+79 компаний, рост на 13,57%). По их данным, с марта прошлого года по март текущего количество участников в сфере российского фотобизнеса увеличилось на 13,28%. Годом ранее, отрасль тоже показывала рост – на 9,96%, с марта 2024 года до марта 2025 года количество компаний увеличилось с 17 985 до 19 776 (+1 791 участник). "Уверенный рост фотобизнеса в России можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это растущий спрос на фотоконтент. Он востребован как для личных страниц, так и для бизнеса, который всё чаще заказывает предметную и интерьерную съемку. Лидерство Москвы в этом сегменте можно объяснить большой плотностью событий, где востребованы услуги фотографа. Краснодарский край растет благодаря стабильному туристическому потоку. Кроме того, оживает и услуга печати фотографий – срабатывает эффект "цифровой усталости", который подкрепляет тренд на осязаемые эмоции, например, заказ фотокниг", - поясняет аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова.
02:18 11.03.2026
 
Названы регионы, где больше всего компаний в фотобизнесе

"Контур.Фокус": больше всего компаний в сфере фотобизнеса работает в Краснодарском крае

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Больше всего компаний в сфере фотобизнеса, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, работает в Краснодарском крае и Ростовской области, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Фокус".
"По данным на март 2026 года больше всего компаний работает в Москве - 2 924 участника (+58 к марту 2025 года, рост на 2,02%). На втором месте с 1463 участниками - Московская область (+155 игроков, рост на 11,85%). На третьем - Санкт-Петербург, где действует 1209 компаний (+85, рост на 7,56%)", - привели данные авторы исследования.
Четвертая строчка у Краснодарского края, где в фотобизнесе 961 участник (+79, рост на 16,20%). На пятом месте с 661 участником – Ростовская область (+79 компаний, рост на 13,57%).
По их данным, с марта прошлого года по март текущего количество участников в сфере российского фотобизнеса увеличилось на 13,28%. Годом ранее, отрасль тоже показывала рост – на 9,96%, с марта 2024 года до марта 2025 года количество компаний увеличилось с 17 985 до 19 776 (+1 791 участник).
"Уверенный рост фотобизнеса в России можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это растущий спрос на фотоконтент. Он востребован как для личных страниц, так и для бизнеса, который всё чаще заказывает предметную и интерьерную съемку. Лидерство Москвы в этом сегменте можно объяснить большой плотностью событий, где востребованы услуги фотографа. Краснодарский край растет благодаря стабильному туристическому потоку. Кроме того, оживает и услуга печати фотографий – срабатывает эффект "цифровой усталости", который подкрепляет тренд на осязаемые эмоции, например, заказ фотокниг", - поясняет аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова.
 
