Число авиапроисшествий в коммерческой авиации в 2025 году снизилось вдвое

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Количество авиационных происшествий в российской коммерческой авиации в 2025 году снизилось более чем вдвое - до 7 с 17, сообщили в Минтрансе РФ по итогам итоговой коллегии Росавиации. Коммерческая авиация - это часть гражданской авиации, которая предполагает перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты и другие авиационные работы за плату. "Особый акцент сделан на безопасности полетов: число авиационных происшествий в коммерческой авиации сократилось более чем в 2 раза - с 17 до 7. Отрасль также адаптировалась к ограничениям и улучшила работу с пассажирами при сигнале "Ковер", - говорится в сообщении. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что отрасль справилась со всеми вызовами, работая в условиях санкций, новых требований к безопасности и логистических ограничений.
