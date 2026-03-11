Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число авиапроисшествий в коммерческой авиации в 2025 году снизилось вдвое - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/rosaviatsiya-868206647.html
Число авиапроисшествий в коммерческой авиации в 2025 году снизилось вдвое
Число авиапроисшествий в коммерческой авиации в 2025 году снизилось вдвое - 11.03.2026, ПРАЙМ
Число авиапроисшествий в коммерческой авиации в 2025 году снизилось вдвое
Количество авиационных происшествий в российской коммерческой авиации в 2025 году снизилось более чем вдвое - до 7 с 17, сообщили в Минтрансе РФ по итогам... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T13:52+0300
2026-03-11T13:52+0300
бизнес
россия
рф
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772317_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_8616c080a18783ec8de8c7744cacac7b.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Количество авиационных происшествий в российской коммерческой авиации в 2025 году снизилось более чем вдвое - до 7 с 17, сообщили в Минтрансе РФ по итогам итоговой коллегии Росавиации. Коммерческая авиация - это часть гражданской авиации, которая предполагает перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты и другие авиационные работы за плату. "Особый акцент сделан на безопасности полетов: число авиационных происшествий в коммерческой авиации сократилось более чем в 2 раза - с 17 до 7. Отрасль также адаптировалась к ограничениям и улучшила работу с пассажирами при сигнале "Ковер", - говорится в сообщении. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что отрасль справилась со всеми вызовами, работая в условиях санкций, новых требований к безопасности и логистических ограничений.
https://1prime.ru/20260311/utair-868205559.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865772317_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_9bcc697871bf16db5851eb882aa03660.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росавиация
13:52 11.03.2026
 
Число авиапроисшествий в коммерческой авиации в 2025 году снизилось вдвое

Росавиация: число авиапроисшествий в коммерческой авиации сократилось вдвое в 2025 году

© РИА НовостиСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Количество авиационных происшествий в российской коммерческой авиации в 2025 году снизилось более чем вдвое - до 7 с 17, сообщили в Минтрансе РФ по итогам итоговой коллегии Росавиации.
Коммерческая авиация - это часть гражданской авиации, которая предполагает перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты и другие авиационные работы за плату.
"Особый акцент сделан на безопасности полетов: число авиационных происшествий в коммерческой авиации сократилось более чем в 2 раза - с 17 до 7. Отрасль также адаптировалась к ограничениям и улучшила работу с пассажирами при сигнале "Ковер", - говорится в сообщении.
Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что отрасль справилась со всеми вызовами, работая в условиях санкций, новых требований к безопасности и логистических ограничений.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай
13:29
 
БизнесРОССИЯРФРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала