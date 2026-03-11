Глава Росавиации обозначил ключевые задачи ведомства на 2026 год

https://1prime.ru/20260311/rosaviatsiya-868207025.html
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Основными задачами Росавиации на 2026 год являются сохранение перевозок на уровне 2025 года, развитие аэродромной инфраструктуры и заключение концессионных соглашений, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров по итогам коллегии Росавиации. "Важная задача - это сохранить уровень перевозок на уровне 2025 года... до 2030 года мы должны модернизировать 75 аэродромов, а ключевая задача для агентства на этот год, поскольку вся необходимая нормативно-правовая база уже и правительством, и государством в целом сформирована, заключить концессионные соглашения", - сказал Ядров. Также глава Росавиации подчеркнул важность выполнения программ субсидирования, поскольку они предоставляют возможность гражданам страны по благоприятным и комфортным ценам добираться до пунктов назначения.
"Важная задача - это сохранить уровень перевозок на уровне 2025 года... до 2030 года мы должны модернизировать 75 аэродромов, а ключевая задача для агентства на этот год, поскольку вся необходимая нормативно-правовая база уже и правительством, и государством в целом сформирована, заключить концессионные соглашения", - сказал Ядров.
Также глава Росавиации
подчеркнул важность выполнения программ субсидирования, поскольку они предоставляют возможность гражданам страны по благоприятным и комфортным ценам добираться до пунктов назначения.
