Глава Росавиации обозначил ключевые задачи ведомства на 2026 год

Глава Росавиации обозначил ключевые задачи ведомства на 2026 год

2026-03-11T14:01+0300

бизнес

россия

росавиация

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Основными задачами Росавиации на 2026 год являются сохранение перевозок на уровне 2025 года, развитие аэродромной инфраструктуры и заключение концессионных соглашений, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров по итогам коллегии Росавиации. "Важная задача - это сохранить уровень перевозок на уровне 2025 года... до 2030 года мы должны модернизировать 75 аэродромов, а ключевая задача для агентства на этот год, поскольку вся необходимая нормативно-правовая база уже и правительством, и государством в целом сформирована, заключить концессионные соглашения", - сказал Ядров. Также глава Росавиации подчеркнул важность выполнения программ субсидирования, поскольку они предоставляют возможность гражданам страны по благоприятным и комфортным ценам добираться до пунктов назначения.

