Роскомнадзор призвал загружать приложения из непроверенных источников

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Многие россияне по-прежнему устанавливают приложения из непроверенных источников - это подвергает риску данные и устройства, поэтому важно загружать программы только из надежных онлайн-магазинов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Многие люди по-прежнему устанавливают приложения из непроверенных источников, подвергая риску свои данные и устройства. Именно поэтому важно загружать приложения только из надежных онлайн-магазинов", - сказали в ведомстве. В частности, как отметил Роскомнадзор, в российском магазине онлайн-приложений RuStore все приложения проходят двухэтапную проверку на этапе загрузки: автоматическое сканирование технологиями "Лаборатории Касперского" и ручную модерацию со стороны площадки. Поэтому никаких фишинговых приложений там нет, добавили в ведомстве.

