Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскомнадзор призвал загружать приложения из непроверенных источников - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/roskomnadzor-868193853.html
Роскомнадзор призвал загружать приложения из непроверенных источников
Роскомнадзор призвал загружать приложения из непроверенных источников - 11.03.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор призвал загружать приложения из непроверенных источников
Многие россияне по-прежнему устанавливают приложения из непроверенных источников - это подвергает риску данные и устройства, поэтому важно загружать программы... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T05:56+0300
2026-03-11T05:56+0300
технологии
бизнес
россия
роскомнадзор
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868193853.jpg?1773197811
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Многие россияне по-прежнему устанавливают приложения из непроверенных источников - это подвергает риску данные и устройства, поэтому важно загружать программы только из надежных онлайн-магазинов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Многие люди по-прежнему устанавливают приложения из непроверенных источников, подвергая риску свои данные и устройства. Именно поэтому важно загружать приложения только из надежных онлайн-магазинов", - сказали в ведомстве. В частности, как отметил Роскомнадзор, в российском магазине онлайн-приложений RuStore все приложения проходят двухэтапную проверку на этапе загрузки: автоматическое сканирование технологиями "Лаборатории Касперского" и ручную модерацию со стороны площадки. Поэтому никаких фишинговых приложений там нет, добавили в ведомстве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, роскомнадзор, лаборатория касперского
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Роскомнадзор, Лаборатория Касперского
05:56 11.03.2026
 
Роскомнадзор призвал загружать приложения из непроверенных источников

Роскомнадзор: многие россияне устанавливают приложения из непроверенных источников

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Многие россияне по-прежнему устанавливают приложения из непроверенных источников - это подвергает риску данные и устройства, поэтому важно загружать программы только из надежных онлайн-магазинов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Многие люди по-прежнему устанавливают приложения из непроверенных источников, подвергая риску свои данные и устройства. Именно поэтому важно загружать приложения только из надежных онлайн-магазинов", - сказали в ведомстве.
В частности, как отметил Роскомнадзор, в российском магазине онлайн-приложений RuStore все приложения проходят двухэтапную проверку на этапе загрузки: автоматическое сканирование технологиями "Лаборатории Касперского" и ручную модерацию со стороны площадки.
Поэтому никаких фишинговых приложений там нет, добавили в ведомстве.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРоскомнадзорЛаборатория Касперского
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала