"Роснефть" завершила размещение биржевых облигаций на 460 млрд рублей

"Роснефть" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 460 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Роснефть" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 460 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на облигации компания собирала 5 марта. Десятилетний выпуск серии 005Р-02 включает 460 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Ставка первого купона установлена в размере 8% годовых.
