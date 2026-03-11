Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Роснефть" завершила размещение биржевых облигаций на 460 млрд рублей - 11.03.2026
"Роснефть" завершила размещение биржевых облигаций на 460 млрд рублей
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Роснефть" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 460 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на облигации компания собирала 5 марта. Десятилетний выпуск серии 005Р-02 включает 460 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Ставка первого купона установлена в размере 8% годовых.
2026
19:15 11.03.2026
 
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Роснефть" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 460 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации компания собирала 5 марта.
Десятилетний выпуск серии 005Р-02 включает 460 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Ставка первого купона установлена в размере 8% годовых.
