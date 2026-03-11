https://1prime.ru/20260311/rossija-868190833.html
В России проиндексируют выплаты участникам Великой Отечественной войны
2026-03-11T02:43+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Выплаты участникам Великой Отечественной войны проиндексируют на 6,8% в России с 1 апреля, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Наталия Полуянова.
"С 1 апреля 2026 года в России проиндексируют выплаты участникам Великой Отечественной войны на 6,8%. Это повышение затронет социальные пенсии, а также государственное пенсионное обеспечение ветеранов, инвалидов войны, блокадников и жителей осажденных городов", - сказала Полуянова.
Парламентарий отметила, что данное решение затронет около 4,3 миллиона человек. Она уточнила, что в бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 44 миллиарда рублей.
"Важно: индексация будет происходить автоматически, что избавит пожилых людей от необходимости подавать дополнительные заявления или проходить бюрократические процедуры. Безусловно, такой шаг - признание и уважение к подвигу наших героев, их вкладу в победу и защиту страны", - заключила она.
