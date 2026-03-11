Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поставила на зарубежные рынки более 20 тысяч тонн сухарей - 11.03.2026, ПРАЙМ
Россия поставила на зарубежные рынки более 20 тысяч тонн сухарей
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Свыше 20 тысяч тонн сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов на сумму около 52 миллионов долларов поставила Россия на зарубежные рынки в 2025 году, рассказали РИА Новости в Федеральном Центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки свыше 20 тысяч тонн сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов на сумму около 52 миллионов долларов США", - говорится в исследовании. В 2025 году Россия осуществляла экспорт сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов в более чем 70 стран. Например, возобновились поставки в Болгарию впервые с 2023 года. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 9% в натуральном выражении и на 28% в стоимостном, установив новый рекорд. Ранее максимум был зафиксирован как раз в 2024 году - более 18 тысяч тонн на сумму 40,5 миллиона долларов. В пятерку крупнейших импортеров в прошлом году вошли Казахстан - более 30,6 миллиона долларов, Белоруссия - около 10 миллионов, Киргизия - более 2,6 миллиона, Таджикистан - более 1 миллиона, и Армения - около 1 миллиона долларов.
бизнес, россия, болгария, казахстан, белоруссия, агроэкспорт
06:17 11.03.2026 (обновлено: 07:21 11.03.2026)
 
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Свыше 20 тысяч тонн сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов на сумму около 52 миллионов долларов поставила Россия на зарубежные рынки в 2025 году, рассказали РИА Новости в Федеральном Центре "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки свыше 20 тысяч тонн сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов на сумму около 52 миллионов долларов США", - говорится в исследовании.
В 2025 году Россия осуществляла экспорт сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов в более чем 70 стран. Например, возобновились поставки в Болгарию впервые с 2023 года. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 9% в натуральном выражении и на 28% в стоимостном, установив новый рекорд. Ранее максимум был зафиксирован как раз в 2024 году - более 18 тысяч тонн на сумму 40,5 миллиона долларов.
В пятерку крупнейших импортеров в прошлом году вошли Казахстан - более 30,6 миллиона долларов, Белоруссия - около 10 миллионов, Киргизия - более 2,6 миллиона, Таджикистан - более 1 миллиона, и Армения - около 1 миллиона долларов.
 
