https://1prime.ru/20260311/rossija-868193983.html

Россия поставила на зарубежные рынки более 20 тысяч тонн сухарей

Россия поставила на зарубежные рынки более 20 тысяч тонн сухарей - 11.03.2026, ПРАЙМ

Россия поставила на зарубежные рынки более 20 тысяч тонн сухарей

Свыше 20 тысяч тонн сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов на сумму около 52 миллионов долларов поставила Россия на зарубежные рынки в 2025 году,... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T06:17+0300

2026-03-11T06:17+0300

2026-03-11T07:21+0300

экономика

бизнес

россия

болгария

казахстан

белоруссия

агроэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868193983.jpg?1773202898

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Свыше 20 тысяч тонн сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов на сумму около 52 миллионов долларов поставила Россия на зарубежные рынки в 2025 году, рассказали РИА Новости в Федеральном Центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки свыше 20 тысяч тонн сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов на сумму около 52 миллионов долларов США", - говорится в исследовании. В 2025 году Россия осуществляла экспорт сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов в более чем 70 стран. Например, возобновились поставки в Болгарию впервые с 2023 года. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 9% в натуральном выражении и на 28% в стоимостном, установив новый рекорд. Ранее максимум был зафиксирован как раз в 2024 году - более 18 тысяч тонн на сумму 40,5 миллиона долларов. В пятерку крупнейших импортеров в прошлом году вошли Казахстан - более 30,6 миллиона долларов, Белоруссия - около 10 миллионов, Киргизия - более 2,6 миллиона, Таджикистан - более 1 миллиона, и Армения - около 1 миллиона долларов.

болгария

казахстан

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, болгария, казахстан, белоруссия, агроэкспорт