Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще покупать оборудование для диджеинга - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/rossijane-868192529.html
Россияне стали чаще покупать оборудование для диджеинга
Россияне стали чаще покупать оборудование для диджеинга - 11.03.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать оборудование для диджеинга
Россияне в этом году заметно чаще покупали оборудование, необходимое для профессионального диджеинга: резко вырос спрос на виниловые проигрыватели, микшерные... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T04:47+0300
2026-03-11T06:02+0300
бизнес
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868192529.jpg?1773198165
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россияне в этом году заметно чаще покупали оборудование, необходимое для профессионального диджеинга: резко вырос спрос на виниловые проигрыватели, микшерные пульты и диджейские стойки, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". Исследование проведено на основе анализа обезличенных данных продаж по чекам за январь-февраль 2025-2026 годов. "Наибольший рост спроса показали виниловые проигрыватели - их стали приобретать на 53% чаще. Средняя цена покупки составила 6086 рублей, что на 15% дешевле, чем в январе-феврале 2025 года", - указали аналитики. Спрос на микшерные пульты вырос на 34%. Их средняя стоимость снизилась на 6% и составила 8913 рублей. Диджейские стойки (кронштейны) показали рост продаж на 42%. При этом их средняя цена увеличилась на 16% - до 3904 рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия
Бизнес, Технологии, РОССИЯ
04:47 11.03.2026 (обновлено: 06:02 11.03.2026)
 
Россияне стали чаще покупать оборудование для диджеинга

РИА Новости: россияне стали чаще покупать оборудование для профессионального диджеинга

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россияне в этом году заметно чаще покупали оборудование, необходимое для профессионального диджеинга: резко вырос спрос на виниловые проигрыватели, микшерные пульты и диджейские стойки, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
Исследование проведено на основе анализа обезличенных данных продаж по чекам за январь-февраль 2025-2026 годов.
"Наибольший рост спроса показали виниловые проигрыватели - их стали приобретать на 53% чаще. Средняя цена покупки составила 6086 рублей, что на 15% дешевле, чем в январе-феврале 2025 года", - указали аналитики.
Спрос на микшерные пульты вырос на 34%. Их средняя стоимость снизилась на 6% и составила 8913 рублей. Диджейские стойки (кронштейны) показали рост продаж на 42%. При этом их средняя цена увеличилась на 16% - до 3904 рублей.
 
БизнесТехнологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала