Россияне в 2025 году купили грилей на 12 миллиардов рублей

2026-03-11T05:47+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россияне в прошлом году купили грилей, сэндвичниц и вафельниц почти на 12 миллиардов рублей, продажи выросли на 18% и составили порядка 3,2 миллиона штук, рассказали РИА Новости аналитики "М.видео". "М.видео"... проанализировала рынок мелкой бытовой техники в категории грилей, сэндвичниц и вафельниц. По итогам 2025 года продажи устройств в России выросли на 18% в количественном выражении и составили около 3,2 миллиона штук. В денежном выражении объем рынка достиг около 11,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Аналитики отметили, что самыми популярными брендами по количеству проданных устройств в России стали Proliss, Kitfort, Tefal, Redmond и Sokany. По объему продаж в денежном выражении лидирующие позиции занимают Tefal, Redmond, Kitfort, Polaris и Proliss. Около 45% в структуре продаж занимают устройства по цене до 2 тысяч рублей, что делает эту категорию одной из самых доступных в сегменте малой кухонной техники. Еще около 40% рынка приходится на модели стоимостью выше 3 тысяч рублей, где представлены более функциональные устройства, включая контактные грили и модели со сменными панелями. "Категория грилей, сэндвичниц и вафельниц остается одной из наиболее доступных и массовых в сегменте малой кухонной техники. Рост продаж в штуках в 2025 году связан прежде всего с расширением ассортимента бюджетных моделей и повышенным интересом покупателей к компактным устройствам для быстрого приготовления завтраков и перекусов дома", - прокомментировал руководитель департамента мелкой бытовой техники компании Николай Семенов.

