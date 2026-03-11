https://1prime.ru/20260311/rosstandart-868190125.html

Росстандарт принял новый ГОСТ на полутвердый сыр

Росстандарт принял новый ГОСТ на полутвердый сыр - 11.03.2026, ПРАЙМ

Росстандарт принял новый ГОСТ на полутвердый сыр

Росстандарт принял новый ГОСТ на полутвердый сыр, теперь можно будет производить его на основе сырья микробного происхождения, рассказали РИА Новости в... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T01:48+0300

2026-03-11T01:48+0300

2026-03-11T01:48+0300

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868190125.jpg?1773182924

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на полутвердый сыр, теперь можно будет производить его на основе сырья микробного происхождения, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Требования к сырью и ингредиентам для производства сыров сохранились на высоком уровне, дополнительно к молокосвертывающим ферментам животного происхождения включены разрешенные к применению химозины микробного происхождения, используемые в зарубежной и отечественной практике сыроделия, обладающие высокой степенью очистки и обеспечивающие хорошее качество готового продукта", - прокомментировали в Росстандарте. Новые требования вступят в силу в январе 2027 года. Как отметили в ведомстве, многие предприятия уже готовы к переходу. При этом изменены требования к размерам и массе сыра. Так, можно будет выпускать более мелкие головки. У российского сыра пороговая масса снижена до 4 килограммов с 4,7 килограмма, а у голландского - до 1,3 килограмма с 1,8 килограмма. Одновременно с этим увеличена максимальная ширина голландского сыра - до 20 сантиметров с 15 сантиметров. Вместе с тем появится возможность производить сыр в форме евроблока - прямоугольного бруска со слегка выпуклыми боковыми поверхностями и округленными гранями. Масса головки сыра в такой форме не должна превышать 24 килограммов. Помимо этого, легкий сыр (масса нетто от 0,01 до 3 килограммов) можно будет продавать в упаковке тертым или в другой произвольной форме: брусках, слайсах и кубиках. "Стандарт дополнен возможностью реализации сыра в фасованном потребительскими порциями виде. Это обеспечивает прослеживаемость сыров и возможность потребителя получать продукт непосредственно от производителей, а не от предприятий-фасовщиков", - объяснили в ведомстве. Требования к массовой доле жира в сыре не изменились, однако теперь допускаются отклонения от нормы до 2%. "Стандарт в новой редакции позволит обеспечить высокий уровень качества сыров и повысить доверие потребителя к отечественному производителю, который сейчас имеет хорошие возможности как в сырьевом, так и в технологическом обеспечении процесса", - подчеркнули в Росстандарте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росстандарт