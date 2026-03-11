https://1prime.ru/20260311/rynok-868219090.html
Российский рынок акций подрос на 0,01% за основную торговую сессию
11.03.2026
Российский рынок акций подрос на 0,01% за основную торговую сессию
Российский рынок акций в основную сессию среды вырос на 0,01%, следует из данных Московской биржи. | 11.03.2026, ПРАЙМ
экономика
банк россии
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды вырос на 0,01%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,01%, до 2 854,05 пункта, долларовый РТС снизился на 0,41%, до 1 137,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,25%, до 1 142,16 пункта.
