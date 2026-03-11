Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД показали юбилейный тепловоз с амурским тигром - 11.03.2026, ПРАЙМ
РЖД показали юбилейный тепловоз с амурским тигром
РЖД показали юбилейный тепловоз с амурским тигром - 11.03.2026, ПРАЙМ
РЖД показали юбилейный тепловоз с амурским тигром
РЖД показали юбилейный тепловоз на Байкало-Амурской магистрали (БАМе) с ливреей в виде амурского тигра. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T08:59+0300
2026-03-11T08:59+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. РЖД показали юбилейный тепловоз на Байкало-Амурской магистрали (БАМе) с ливреей в виде амурского тигра. "В столицу Байкало-Амурской магистрали прибыл новый магистральный тепловоз 3ТЭ28 под юбилейным номером 100, с ливреей в виде амурского тигра. Так РЖД напоминают о важности защиты и сохранения редкого хищника", - говорится в сообщении РЖД на канале в Max. Сообщение проиллюстрировано фотографией локомотива с изображением тигра. "Амурка, как его прозвали машинисты, стал одним из шести локомотивов 3ТЭ28, поступивших сегодня в депо Тынды. Машины преодолели 7,5 тысячи километров до столицы БАМа и теперь будут работать на Восточном полигоне", - пишут РЖД. Локомотив 3ТЭ28 специально создан для сложных северных условий. Машина обеспечивает тягу поездов весом до 7 100 тонн. Локомотив оснащен современными системами управления и имеет улучшенные эргономику и безопасность кабины. Всего на БАМе эксплуатируется более 70 таких тепловозов.
08:59 11.03.2026
 
РЖД показали юбилейный тепловоз с амурским тигром

РЖД показали юбилейный тепловоз на БАМе с ливреей в виде амурского тигра

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. РЖД показали юбилейный тепловоз на Байкало-Амурской магистрали (БАМе) с ливреей в виде амурского тигра.
"В столицу Байкало-Амурской магистрали прибыл новый магистральный тепловоз 3ТЭ28 под юбилейным номером 100, с ливреей в виде амурского тигра. Так РЖД напоминают о важности защиты и сохранения редкого хищника", - говорится в сообщении РЖД на канале в Max.
Сообщение проиллюстрировано фотографией локомотива с изображением тигра.
"Амурка, как его прозвали машинисты, стал одним из шести локомотивов 3ТЭ28, поступивших сегодня в депо Тынды. Машины преодолели 7,5 тысячи километров до столицы БАМа и теперь будут работать на Восточном полигоне", - пишут РЖД.
Локомотив 3ТЭ28 специально создан для сложных северных условий. Машина обеспечивает тягу поездов весом до 7 100 тонн. Локомотив оснащен современными системами управления и имеет улучшенные эргономику и безопасность кабины.
Всего на БАМе эксплуатируется более 70 таких тепловозов.
