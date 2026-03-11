https://1prime.ru/20260311/samolet-868196700.html
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения
2026-03-11T08:16+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
