В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения

2026-03-11T08:16+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

