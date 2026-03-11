https://1prime.ru/20260311/samolet-868197195.html
Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сингал
2026-03-11T08:39+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал, начал снижение и возвращается на аэродром вылета, выяснило РИА Новости на основе сервиса отслеживания полетных данных. Самолет Airbus A319, вылетевший из Красноярска, долетел до поселка Богучаны, после чего на короткий промежуток времени подал аварийный сигнал и развернулся, следует из данных Flightradar24. Сейчас, согласно сервису, борт направляется в сторону аэропорта вылета и готовится к посадке.
