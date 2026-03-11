Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сингал - 11.03.2026
Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сингал
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал, начал снижение и возвращается на аэродром вылета, выяснило РИА Новости на основе сервиса отслеживания полетных данных. Самолет Airbus A319, вылетевший из Красноярска, долетел до поселка Богучаны, после чего на короткий промежуток времени подал аварийный сигнал и развернулся, следует из данных Flightradar24. Сейчас, согласно сервису, борт направляется в сторону аэропорта вылета и готовится к посадке.
08:39 11.03.2026
 
Лайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия"
Лайнер Sukhoi Superjet 100 Магнитогорск авиакомпании Россия
Лайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия". Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал, начал снижение и возвращается на аэродром вылета, выяснило РИА Новости на основе сервиса отслеживания полетных данных.
Самолет Airbus A319, вылетевший из Красноярска, долетел до поселка Богучаны, после чего на короткий промежуток времени подал аварийный сигнал и развернулся, следует из данных Flightradar24.
Сейчас, согласно сервису, борт направляется в сторону аэропорта вылета и готовится к посадке.
