Самолет, летевший в Якутск , пытается сесть в аэропорту Красноярска
2026-03-11T09:12+0300
КРАСНОЯРСК, 11 мар – ПРАЙМ. Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск и вернувшийся в пункт вылета, заходит на посадку в аэропорту Красноярска по второму кругу, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Он (самолет) сейчас заходит на посадку на второй круг из-за сильного ветра. Экипаж аварийную посадку не запрашивал, но у нас все службы готовы. 115 человек на борту, пять членов экипажа", - сказала собеседница агентства. Как следует из данных Flightradar24, самолет Airbus A319, вылетевший из Красноярска, долетел до поселка Богучаны, после чего на короткий промежуток времени подал аварийный сигнал и развернулся.
