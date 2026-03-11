https://1prime.ru/20260311/samolet-868198319.html

Самолет, летевший в Якутск , пытается сесть в аэропорту Красноярска

КРАСНОЯРСК, 11 мар – ПРАЙМ. Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск и вернувшийся в пункт вылета, заходит на посадку в аэропорту Красноярска по второму кругу, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Он (самолет) сейчас заходит на посадку на второй круг из-за сильного ветра. Экипаж аварийную посадку не запрашивал, но у нас все службы готовы. 115 человек на борту, пять членов экипажа", - сказала собеседница агентства. Как следует из данных Flightradar24, самолет Airbus A319, вылетевший из Красноярска, долетел до поселка Богучаны, после чего на короткий промежуток времени подал аварийный сигнал и развернулся.

