https://1prime.ru/20260311/samolet-868199071.html

Red Wings с 30 апреля запускает прямые рейсы из Москвы в Минск

Red Wings с 30 апреля запускает прямые рейсы из Москвы в Минск - 11.03.2026, ПРАЙМ

Red Wings с 30 апреля запускает прямые рейсы из Москвы в Минск

Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 30 апреля запускает прямые рейсы между Москвой и Минском, полеты будут выполняться из столичного аэропорта "Жуковский",... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T09:42+0300

2026-03-11T09:42+0300

2026-03-11T09:42+0300

бизнес

россия

москва

минск

рф

red wings

ssj-100

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75259/87/752598736_0:61:651:427_1920x0_80_0_0_a427ed0a8524b4fbc2b1701d605d1f5e.jpg

МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 30 апреля запускает прямые рейсы между Москвой и Минском, полеты будут выполняться из столичного аэропорта "Жуковский", сообщил перевозчик. "Red Wings открывает новое международное авиасообщение по маршруту Москва – Минск. Полеты стартуют с началом майских праздников и будут выполняться из аэропорта "Жуковский". Рейсы из Москвы запланированы с 30 апреля", - говорится в сообщении. Время в пути составит 1 час 40 минут из Москвы в Минск и 1 час 30 минут в обратном направлении. Полеты будут выполняться на российском самолете SSJ-100, отметили в Red Wings. Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ. Основу флота авиакомпании составляют отечественные авиалайнеры SSJ-100 и Ту-204/214.

https://1prime.ru/20260311/samolet-868198319.html

https://1prime.ru/20260311/tokio-868195917.html

москва

минск

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, минск, рф, red wings, ssj-100