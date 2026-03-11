Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Red Wings с 30 апреля запускает прямые рейсы из Москвы в Минск - 11.03.2026, ПРАЙМ
Red Wings с 30 апреля запускает прямые рейсы из Москвы в Минск
Red Wings с 30 апреля запускает прямые рейсы из Москвы в Минск
2026-03-11T09:42+0300
2026-03-11T09:42+0300
бизнес
россия
москва
минск
рф
red wings
ssj-100
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 30 апреля запускает прямые рейсы между Москвой и Минском, полеты будут выполняться из столичного аэропорта "Жуковский", сообщил перевозчик. "Red Wings открывает новое международное авиасообщение по маршруту Москва – Минск. Полеты стартуют с началом майских праздников и будут выполняться из аэропорта "Жуковский". Рейсы из Москвы запланированы с 30 апреля", - говорится в сообщении. Время в пути составит 1 час 40 минут из Москвы в Минск и 1 час 30 минут в обратном направлении. Полеты будут выполняться на российском самолете SSJ-100, отметили в Red Wings. Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ. Основу флота авиакомпании составляют отечественные авиалайнеры SSJ-100 и Ту-204/214.
москва
минск
рф
бизнес, россия, москва, минск, рф, red wings, ssj-100
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МИНСК, РФ, Red Wings, SSJ-100
09:42 11.03.2026
 
Red Wings с 30 апреля запускает прямые рейсы из Москвы в Минск

Red Wings . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 30 апреля запускает прямые рейсы между Москвой и Минском, полеты будут выполняться из столичного аэропорта "Жуковский", сообщил перевозчик.
"Red Wings открывает новое международное авиасообщение по маршруту МоскваМинск. Полеты стартуют с началом майских праздников и будут выполняться из аэропорта "Жуковский". Рейсы из Москвы запланированы с 30 апреля", - говорится в сообщении.
Время в пути составит 1 час 40 минут из Москвы в Минск и 1 час 30 минут в обратном направлении. Полеты будут выполняться на российском самолете SSJ-100, отметили в Red Wings.
Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ. Основу флота авиакомпании составляют отечественные авиалайнеры SSJ-100 и Ту-204/214.
БизнесРОССИЯМОСКВАМИНСКРФRed WingsSSJ-100
 
 
