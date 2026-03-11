https://1prime.ru/20260311/samolet-868200749.html

В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

2026-03-11T10:39+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

