https://1prime.ru/20260311/samolet-868201981.html
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился - 11.03.2026, ПРАЙМ
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился
Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, вернулся на аэродром вылета из-за индикации работы одной из систем, приземление прошло благополучно,... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T11:33+0300
2026-03-11T11:33+0300
2026-03-11T11:33+0300
россия
красноярск
якутск
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/70/841397089_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_77eda4be46bf6ea96d3cab11581a6db2.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, вернулся на аэродром вылета из-за индикации работы одной из систем, приземление прошло благополучно, сообщили в авиакомпании. "Командир воздушного судна, выполняющего рейс FV2455 Красноярск-Якутск 11 марта, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта. Посадка выполнена благополучно в 13.44 по местному времени (09.44 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260311/ator-868201677.html
красноярск
якутск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/70/841397089_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_a3e6d13d71be6815541b0d82d1dc0369.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярск, якутск
РОССИЯ, Красноярск, Якутск
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился
Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, вернулся в аэропорт вылета