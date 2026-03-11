Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился - 11.03.2026
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился - 11.03.2026, ПРАЙМ
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился
Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, вернулся на аэродром вылета из-за индикации работы одной из систем, приземление прошло благополучно,... | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, вернулся на аэродром вылета из-за индикации работы одной из систем, приземление прошло благополучно, сообщили в авиакомпании. "Командир воздушного судна, выполняющего рейс FV2455 Красноярск-Якутск 11 марта, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта. Посадка выполнена благополучно в 13.44 по местному времени (09.44 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
2026
Новости
россия, красноярск, якутск
РОССИЯ, Красноярск, Якутск
11:33 11.03.2026
 
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился

Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, вернулся в аэропорт вылета

Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Самолет "России", летевший из Красноярска в Якутск, вернулся на аэродром вылета из-за индикации работы одной из систем, приземление прошло благополучно, сообщили в авиакомпании.
"Командир воздушного судна, выполняющего рейс FV2455 Красноярск-Якутск 11 марта, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта. Посадка выполнена благополучно в 13.44 по местному времени (09.44 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
