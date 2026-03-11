https://1prime.ru/20260311/samolet-868202925.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - 11.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T12:08+0300
2026-03-11T12:08+0300
2026-03-11T12:08+0300
бизнес
калуга
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_bac0918144e0a02fc354ade155892d64.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260311/samolet-868201981.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_78693bffb9f71bacdb7df9b1c938e7b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, калуга, росавиация
Бизнес, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов