Ранние бронирования российских санаториев на лето выросли почти на четверть - 11.03.2026
Ранние бронирования российских санаториев на лето выросли почти на четверть
Ранние бронирования российских санаториев на лето выросли почти на четверть
2026-03-11T19:56+0300
2026-03-11T19:56+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Интерес самостоятельных путешественников в России к оздоровительному туризму вырос – на весну-лето зафиксировано увеличение количества бронирований на 23% в годовом выражении, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. "Мы видим тренд на увеличение интереса самостоятельных путешественников к оздоровительному туризму – санаториям, велнес-отелям. В 2025 году рост бронирований таких объектов у агрегаторов в среднем составил порядка 5-7%, а сейчас на весну-лето фиксируем увеличение количества броней на 23% год к году", - сказал Брагин на конференции "Медицинский туризм в России. От стратегии к эффективной реализации" на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026. По его словам, такая динамика отчасти связана со стремлением туристов сэкономить, а также выбрать наиболее подходящий по соотношению цены и качества вариант размещения. Среди самых популярных направлений для оздоровительного отдыха у россиян - Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Московская область и Алтайский край. А средняя стоимость забронированной ночи составляет порядка 11,5 тысяч рублей. Брагин также отметил, что аудитория оздоровительного туризма молодеет – и все чаще в санатории ездят люди в возрасте 35-45 лет.
19:56 11.03.2026
 
Ранние бронирования российских санаториев на лето выросли почти на четверть

Брагин: ранние бронирования российских санаториев на лето выросли почти на четверть

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Интерес самостоятельных путешественников в России к оздоровительному туризму вырос – на весну-лето зафиксировано увеличение количества бронирований на 23% в годовом выражении, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
"Мы видим тренд на увеличение интереса самостоятельных путешественников к оздоровительному туризму – санаториям, велнес-отелям. В 2025 году рост бронирований таких объектов у агрегаторов в среднем составил порядка 5-7%, а сейчас на весну-лето фиксируем увеличение количества броней на 23% год к году", - сказал Брагин на конференции "Медицинский туризм в России. От стратегии к эффективной реализации" на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
По его словам, такая динамика отчасти связана со стремлением туристов сэкономить, а также выбрать наиболее подходящий по соотношению цены и качества вариант размещения.
Среди самых популярных направлений для оздоровительного отдыха у россиян - Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Московская область и Алтайский край. А средняя стоимость забронированной ночи составляет порядка 11,5 тысяч рублей.
Брагин также отметил, что аудитория оздоровительного туризма молодеет – и все чаще в санатории ездят люди в возрасте 35-45 лет.
