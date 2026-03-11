https://1prime.ru/20260311/sanatoriy-868220075.html

Ранние бронирования российских санаториев на лето выросли почти на четверть

2026-03-11T19:56+0300

туризм

бизнес

россия

крым

московская область

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Интерес самостоятельных путешественников в России к оздоровительному туризму вырос – на весну-лето зафиксировано увеличение количества бронирований на 23% в годовом выражении, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. "Мы видим тренд на увеличение интереса самостоятельных путешественников к оздоровительному туризму – санаториям, велнес-отелям. В 2025 году рост бронирований таких объектов у агрегаторов в среднем составил порядка 5-7%, а сейчас на весну-лето фиксируем увеличение количества броней на 23% год к году", - сказал Брагин на конференции "Медицинский туризм в России. От стратегии к эффективной реализации" на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026. По его словам, такая динамика отчасти связана со стремлением туристов сэкономить, а также выбрать наиболее подходящий по соотношению цены и качества вариант размещения. Среди самых популярных направлений для оздоровительного отдыха у россиян - Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Московская область и Алтайский край. А средняя стоимость забронированной ночи составляет порядка 11,5 тысяч рублей. Брагин также отметил, что аудитория оздоровительного туризма молодеет – и все чаще в санатории ездят люди в возрасте 35-45 лет.

крым

московская область

2026

