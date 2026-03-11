https://1prime.ru/20260311/sanktsii-868217862.html
Постпреды стран ЕС в среду обсудят продление санкций против России
Постпреды стран ЕС в среду обсудят продление санкций против России - 11.03.2026, ПРАЙМ
Постпреды стран ЕС в среду обсудят продление санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза проведут в среду вечером заседание для обсуждения продления на полгода истекающих 15 марта персональных санкций... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T18:08+0300
2026-03-11T18:08+0300
2026-03-11T18:08+0300
политика
мировая экономика
рф
запад
венгрия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза проведут в среду вечером заседание для обсуждения продления на полгода истекающих 15 марта персональных санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "Обсуждение по этой теме назначено сегодня на вечер", - сообщил собеседник агентства. Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, по вопросу санкций пока нет консенсуса, поэтому их продление потребует дополнительного обсуждения. Если постпреды смогут к 15 марта согласовать решение, оно поступит на формальное утверждение министрам стран ЕС, после чего санкции будут продлены до 15 сентября 2026 года. Если же постпреды не смогут договориться, вопрос о продлении повиснет на неопределенное время, однако в случае, если решение не удастся найти до 15 марта, санкции будут считаться утратившими силу. Персональные санкции против России были введены еще в 2014 году и к настоящему моменту включают более 2,5 тысяч физлиц и организаций. Их активы в ЕС заморожены, им также запрещены поездки в страны сообщества, включая транзит. Этот список пересматривается и продлевается каждые 6 месяцев. Венгрия из-за прекращения Киевом поставок нефти по трубопроводу "Дружба" последнее время блокирует как принятие 20-го пакета антироссийских санкций, так и выделение Украине 90 млрд евро кредита. Ожидается, что Будапешт может применить вето и на продление персональных санкций против РФ. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20260311/sudy-868190256.html
рф
запад
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рф, запад, венгрия, ес
Политика, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, ВЕНГРИЯ, ЕС
Постпреды стран ЕС в среду обсудят продление санкций против России
Постпреды стран ЕС в среду обсудят продление персональных санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза проведут в среду вечером заседание для обсуждения продления на полгода истекающих 15 марта персональных санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
"Обсуждение по этой теме назначено сегодня на вечер", - сообщил собеседник агентства.
Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, по вопросу санкций пока нет консенсуса, поэтому их продление потребует дополнительного обсуждения.
Если постпреды смогут к 15 марта согласовать решение, оно поступит на формальное утверждение министрам стран ЕС,
после чего санкции будут продлены до 15 сентября 2026 года. Если же постпреды не смогут договориться, вопрос о продлении повиснет на неопределенное время, однако в случае, если решение не удастся найти до 15 марта, санкции будут считаться утратившими силу.
Персональные санкции против России были введены еще в 2014 году и к настоящему моменту включают более 2,5 тысяч физлиц и организаций. Их активы в ЕС заморожены, им также запрещены поездки в страны сообщества, включая транзит. Этот список пересматривается и продлевается каждые 6 месяцев.
Венгрия
из-за прекращения Киевом
поставок нефти по трубопроводу "Дружба" последнее время блокирует как принятие 20-го пакета антироссийских санкций, так и выделение Украине
90 млрд евро кредита. Ожидается, что Будапешт
может применить вето и на продление персональных санкций против РФ
.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад
начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Суды ЕС редко присуждали компенсацию попавшим под санкции, заявил адвокат