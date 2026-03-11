https://1prime.ru/20260311/sanktsii-868217862.html

Постпреды стран ЕС в среду обсудят продление санкций против России

2026-03-11T18:08+0300

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза проведут в среду вечером заседание для обсуждения продления на полгода истекающих 15 марта персональных санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "Обсуждение по этой теме назначено сегодня на вечер", - сообщил собеседник агентства. Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, по вопросу санкций пока нет консенсуса, поэтому их продление потребует дополнительного обсуждения. Если постпреды смогут к 15 марта согласовать решение, оно поступит на формальное утверждение министрам стран ЕС, после чего санкции будут продлены до 15 сентября 2026 года. Если же постпреды не смогут договориться, вопрос о продлении повиснет на неопределенное время, однако в случае, если решение не удастся найти до 15 марта, санкции будут считаться утратившими силу. Персональные санкции против России были введены еще в 2014 году и к настоящему моменту включают более 2,5 тысяч физлиц и организаций. Их активы в ЕС заморожены, им также запрещены поездки в страны сообщества, включая транзит. Этот список пересматривается и продлевается каждые 6 месяцев. Венгрия из-за прекращения Киевом поставок нефти по трубопроводу "Дружба" последнее время блокирует как принятие 20-го пакета антироссийских санкций, так и выделение Украине 90 млрд евро кредита. Ожидается, что Будапешт может применить вето и на продление персональных санкций против РФ. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

